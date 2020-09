Warum malten also die Studienteilnehmer die klassische Familie? Vermutlich weil die in den Köpfen drin ist. Man denkt an sie so, wie man bei Farben an Rot oder Blau denkt und nicht unbedingt an Ocker oder Mauve. Ein Grund könnte sein, dass andere Familienmodelle noch nicht so etabliert sind. Aber die Forscher hielten es auch für denkbar, dass ein „Wandel des Wertewandels“ im Gange sei. Dass Menschen also trotz der Vielfalt die traditionelle Kernfamilie für die erstrebenswerteste hielten.

Doch noch eine Sache war interessant an den Bildern: Eltern und Kinder lächelten. Oft hielten Vater und Mutter einander an den Händen. Hier und da schwebte ein rotes Herz. Egal ob die Familien an einem Bächlein entlang wanderten oder stolz vor ihrem Haus standen – sie sahen glücklich aus.

Auch das ist in Wirklichkeit anders. Nicht wenige sind unglücklich in ihren Familien. Und die, die glücklich sind, haben viel Arbeit damit. Trotzdem wollen die meisten Menschen in Familien leben: mit Kindern, mit Verantwortung füreinander. Warum? Eine Rundfahrt zu fünf Familien, die von ihrem Glück erzählen.