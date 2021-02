Und doch wird im Land der Kavaliere und Charmeure im Durchschnitt alle drei Tage eine Frau ermordet. Auch wenn der Süden als besonders konservativ gilt, ist geschlechtsspezifische Gewalt in Italien überall ein Problem, in Mailand wie in Palermo. Den bisherigen Gipfel erreichte die Gewalt in der letzten Januarwoche im Jahr 2020: An sieben Tagen wurden sieben Frauen tot aufgefunden. Man vergewaltigte sie, trat sie zu Tode, verprügelte sie. Sie wurden erwürgt, erstochen, erschossen. Gemeinsam war den Taten: Die Frauen kannten ihre Mörder. Rund 85 Prozent der Gewaltverbrechen finden in Italien zu Hause statt, hinter verschlossenen Türen, verübt von Ehemännern, Lebensgefährten, ehemaligen Partnern.

Am Ende dieser Woche bezeichnete Giovanni Salvi, der Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts, die Frauenmorde als „nationalen Notstand“. Ministerpräsident Giuseppe Conte versprach, den „Codice Rosso“ (er regelt Meldungen und Untersuchungen von Verbrechen im Zusammenhang mit häuslicher oder geschlechtsspezifischer Gewalt) wirksamer zu gestalten, und teilte auf Facebook mit: „Gewalt gegen Frauen ist auch ein kulturelles Problem, und deshalb werden wir in den Schulen ansetzen, zwischen Jungen und Mädchen, denn dort muss der Wandel beginnen.“ Dennoch geschah bisher wenig.

Es gibt auch ein anderes Italien. Eines, das diese Verhältnisse seit Jahrzehnten anprangert, sich nicht damit zufrieden gibt, dass viele Errungenschaften aus den siebziger Jahren, als Italiens Frauenbewegung in Europa führend war, seit den achtziger Jahren mit dem Erstarken des Privatfernsehens von Silvio Berlusconi verloren gingen. Für die Gesellschaft wird es meist nur sichtbar an Tagen wie dem 8. März, dem Weltfrauentag, oder dem 25. November, dem Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Oder wenn bei einer Demonstration Hunderttausende Menschen auf die Straßen gehen, wie zuletzt im November 2019 in Rom, als „Non una di Meno“ dazu aufrief.