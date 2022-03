Erinnerungen aus Italien : Siamo in Ferie

Neapel

„Im September fahre ich ans Meer.“ Könnte auch ein Romananfang sein, dachte ich, als ich die italienischen Wörter in mein Handy tippte und Google diese Übersetzung ausspuckte. „Im September fahre ich ans Meer.“ Das stand auf einem speckigen Zettel in krakeliger Schrift, auf Italienisch. Und es machte mich froh. Geschrieben hatte diese poetischen Zeilen ein Kellner in einer kleinen, schmuddeligen Kaffeebar, irgendwo in Neapel, direkt an einer vielbefahrenen Straße, die laut war und dreckig, deren Häuser alle diesen gelblichen Ocker-Ton trugen und die bestimmt nicht als Touristenhöhepunkt in der Stadt am Vesuv gilt. Wir landeten dort zufällig an unserem ersten Vormittag in der Stadt, und der Verlängerte, den ich so gerne trinke, war stark und schwarz und schmeckte himmlisch nach Italien.

Beim Kaffee und Cornetto guckten wir den Mofafahrern dieser Stadt dabei zu, wie sie über die hässliche Straße fuhren, und fühlten uns so urlaubig, wie man sich an seinem ersten Morgen in einer großen süditalienischen Stadt mit all ihren Gerüchen und Geräuschen nur fühlen kann. Am zweiten Tag begrüßte uns der Kellner schon mit Handschlag, eigentümlich in einem Corona-Sommer, und am dritten Tag holte er zwei Kollegen dazu, um uns vorzustellen. Der Friseur von nebenan musste sich unter großem Tamtam umsetzen, damit wir wieder an unseren Stammtisch konnten, so wollte es unser Freund und Kellner eben.

Wir verständigten uns mit Händen und Füßen: Er sprach nur Italienisch, wir leidlich Englisch. Doch die wenigen Brocken, die wir austauschten, reichten. Am dritten Tag dann mussten wir es ihm sagen: Morgen fahren wir weiter, nach Capri. „Capri?“ Er schüttelte den Kopf. Oh, diese Touristen! Dass die immer wieder darauf reinfallen! Capri jedenfalls sei nicht gut, zu teuer (er rieb dabei seinen Zeige- und Mittelfinger am Daumen), Ischia nicht schön und ebenfalls zu teuer (selbe Geste plus abschätziger Gesichtsausdruck) – aber die Amalfiküste, die sei gut. Wir wollten wissen, ob er hinfahren würde, und irgendwie verstanden wir einander nicht, redeten fünf Minuten aneinander vorbei, schließlich ging er rein und kam zurück mit dem denkwürdigen Zettel, auf dem dieser denkwürdige Satz stand, den ich nicht mehr vergessen kann. „Im September fahre ich ans Meer.“ Den Zettel steckte ich ein und verlor ihn auf Capri, das wirklich sehr teuer war, dafür gab es Capri-Licht, zehnmal besser als Capri-Sonne. Die Amalfiküste jedenfalls werden wir uns noch einmal ansehen, auf Geheiß dieses Neapolitaners, der im September ans Meer fuhr. Und es hoffentlich schön dort hatte. Johanna Dürrholz

Perugia

Auf die Idee mit der Kaffeebar kam ich, als ich nach dem Abitur ein Dreivierteljahr in Perugia lebte und Geld brauchte. In Deutschland begriff man gerade erst, dass auf einen Cappuccino keine Sprühsahne gehört, ich hatte schon im Schulunterricht gelernt, dass ein Italiener nach dem Essen Espresso trank (caffè) und darin nie, nie, nie mehr als einen Tropfen Milch dulden würde (caffè macchiato). Cappuccino also nur morgens, im Stehen am Tresen, dazu una brioche oder un cornetto, wie auch immer das Gebäck je nach Region heißt. Ich kann mich bis heute nicht entscheiden, ob ich Creme- oder Schokofüllung lieber mag. Jedenfalls fasste ich mir ein Herz und bewarb mich in der schönsten Bar der Stadt: Das „Caffè Turreno“ liegt hinter dem Dom am Anfang des Corso, auf dem Sonntagnachmittag das Flanieren ausbricht. Ein hoher Raum unter den Bögen eines Palazzos, Kassettendecke, warmes Licht und Spiegel hinter der Bar. Bis heute weiß ich nicht genau, warum man mich eingestellt hat. Aber ich erinnere mich an Abende, an denen ich gelangweilt auf Kundschaft hoffte.