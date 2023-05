Frau Chaney, warum sind die meisten von uns geradezu besessen von der Frage: Bin ich normal?

Zwei Jahrhunderte Forschung haben uns die Idee auferlegt: Es muss ein „normales” Sein, ein „normales“ Verhalten geben. Wir sind so daran gewöhnt, uns und die anderen ständig an diesen wissenschaftlichen Daten zu messen, dass wir immer die Sorge haben, mit uns stimme etwas nicht, wenn wir nicht unter den Durchschnitt fallen. Suchmaschinen wie Google und die sozialen Medien haben diese Sorgen verstärkt, weil wir uns noch leichter an einer sogenannten Norm messen können. Dabei müssten wir mal innehalten und uns fragen: Mit was vergleichen wir uns eigentlich?