Im Frühjahr und Sommer 2013 kam niemand an diesem Lied vorbei: „Blurred Lines“ von Robin Thicke, Pharrell Williams und T.I. war ein Welthit, stand vier Wochen lang allein in Deutschland an der Spitze der Charts. Der Refrain mit dem von Thicke eher geraunten als gesungenen „I know you want it“ blieb dank der eingängigen, fröhlichen Melodie hartnäckig im Kopf. Schnell wurden aber auch kritische Stimmen laut: Der Text sei sexistisch, misogyn, degradiere Frauen.

Als noch halbwegs junge Frau wollte man jedoch nicht zu viel hineininterpretieren in diese Zeilen, sich nicht so anstellen – sondern lieber so sexy und selbstbewusst agieren wie die drei sehr jungen Frauen, die im Video zu diesem Lied tanzten. Eine von ihnen: Emily Ratajkowski, besonders oft im Bild, besonders wenig und teilweise gar keinen Stoff am Körper und besonders schön. Schlagartig wurde die Einundzwanzigjährige bekannt.