Eltern und Kinder : Wieso es uns stresst, an Weihnachten nach Hause zu fahren

Ich mag Weihnachten. Plätzchen, Glühwein, Kerzen – alles prima. Ich höre auch manchmal die Christmas-Playlist bei Spotify und hoffe, dass keiner in meiner Bahn mitkriegt, wie Mariah Carey „All I Want for Christmas“ in mein Ohr schmettert.

Ich mag auch meine Eltern. Die meisten Menschen in meinem Alter haben ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Wir nennen sie nicht unsere „Alten“, wir gestehen ihnen zu, eigene Lebensentwürfe, Träume und Ziele zu haben, und finden, dass sie uns ganz gut dabei unterstützen, die unsrigen zu erreichen. Studien belegen, dass mittlerweile die Mehrheit der jungen Erwachsenen ihre Kinder so erziehen würde, wie sie selbst erzogen wurden, und dass die Beziehung zwischen Eltern und Kindern in den vergangenen Jahren immer enger geworden ist.