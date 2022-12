Eine Weihnachtsgeschichte : Es war einmal in Amerika

Auf nach New York: Unsere Weihnachtsgeschichte spielt in Amerika. Bild: Frank Röth

Das „Santa Claus Wonderland“ befand sich im dritten Stock des Kaufhauses Stern Brothers in New York. Es war Teil der riesigen Spielwarenabteilung des siebenstöckigen Department Stores in der 42. Straße in Manhattan und galt als die berühmteste Attraktion aller New Yorker Kaufhäuser in der Vorweihnachtszeit des Jahres 1967. Die Dekorationen, der überwältigende Lichterglanz und die Verlockungen dieses Weihnachtswunderlandes zogen bereits seit Anfang November die Käufermassen an. In regelmäßigen Abständen ertönte auf allen Etagen die Lautsprecherstimme: „The toy department proudly presents: Santa Claus Wonderland! Unser Weihnachtswunderland ist ein absolutes Muss für Sie und Ihre Kinder! Das schönste Weihnachtskarussell der Welt und zahllose Überraschungen erwarten Sie! Der absolute Höhepunkt for all our custumors: Santa Claus persönlich wird anwesend sein und jedes Kind einzeln begrüßen!“

Das klappte wie geplant. Die Kinder wollten und die Eltern mussten sich mit ihnen durch die gesamte Spielwarenabteilung kämpfen, bis sie schließlich in dem Teil landeten, den man ihnen als Wunderland versprochen hatte. Und tatsächlich saß da Santa Claus auf einer Art Thron, in rotem Mantel mit weißem Bart und roter Weihnachtsmannmütze. In langer Schlange vor ihm, ordentlich angestanden und schrecklich aufgeregt Kinder, die langsam vorrückend darauf warteten, von ihm auf den Schoß genommen zu werden. Wenn er dabei mit dem Fuß eine Polaroid-Kamera ausgelöst hatte, wurden sie zurück zu ihren enthusiastischen Eltern geschickt.

Das sich selbst entwickelnde Foto schließlich konnte in der Spielzeugabteilung erworben werden. Ja, ein schönes altes Karussell gab es auch. Fabelhaft bunt mit kleinen Bildchen bemalt, mit weißen Pferden, Viersitzerwägelchen, einer Weihnachtskutsche und dieser unverwechselbaren automatischen Karussellmusik. Ein junger Mann mit roter Weihnachtsmütze half auf die Gäule und mahnte die Eltern, Abstand zu halten. Und die versprochenen zahllosen Überraschungen? Nun, sie befanden sich verpackt als surprise packages in unterschiedlicher Größe zu unterschiedlichen Preisen gut sichtbar im großen Fenster einer Art Knusperhäuschen. In dieser Hütte aus geflammten Holzbrettern saß ich.

∞

Wie – for heaven's sake – konnte es dazu kommen? Wir waren eigentlich nicht abergläubisch. Aber als Johanna und ich am Freitag, dem 13. Oktober 1967, am Flughafen „Aerogare“ in Luxemburg die Maschine der Fluggesellschaft „Loftleidir Icelandic“ bestiegen, war uns doch ein wenig mulmig zumute. Der Flug nach New York mit Zwischenlandung in Keflavik auf Island war zwar der mit Abstand billigste, den man damals in Europa bekommen konnte, aber es war unser erster Flug. Und er war unbequem und dauerte endlos. Zudem hatte ich immer wieder den dringenden Wunsch, der Pilot möge endlich in einen höheren Gang schalten – so durchgehend untertourig nervte das Geräusch der Turboprop-Maschine.