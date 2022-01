Mami-Freundschaften : Davon haben Männer keine Ahnung

Sechzehn Stunden mit acht Freundinnen in Berlin. Wir trafen uns, um uns die Helmut-Newton-Ausstellung „Legacy“ anzusehen und Zeit miteinander zu verbringen. Das erste Mal wieder, nach fast zwei Corona-Jahren. Natürlich war Helmut großartig. Die Bilder seiner Frau June waren noch großartiger. Aber das Großartigste war das Feuerwerk an lustigen, ehrlichen, traurigen, komischen Gesprächen zwischen den Freundinnen. Nonstop-Gesprächen in der S-Bahn, im Treppenhaus, im Museum, im Café, auf der Straße, an der Kasse. Über Klowände hinweg. Und mir wurde klar wie noch nie: Diese Frauen, meine Freundinnen, die ich „die Pearls“ nenne, sind vor allem – Mamis. Und sie tragen die Erdkugel.

Sie haben Jura (viele), Wirtschaft (manche) und Geisteswissenschaften (wenige) studiert. Manche führen eigene Familienunternehmen, andere haben mit zwei, drei, vier Kindern die Berufstätigkeit außerhalb des Hauses an den Nagel gehängt.