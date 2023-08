Eifersucht taucht in jeder Beziehung auf, sobald einer der Partner die Exklusivität der Partnerschaft bedroht sieht. Dabei will sie Unsicherheiten aus dem Weg räumen. Und kann sogar eine Chance sein.

„Hat Sabine schon wieder angerufen? Was wollte sie denn dieses Mal von ihrem geliebten Ex-Mann?“ Robert hat sich an solche Sticheleien von Brigitte, seiner zweiten Frau, gewöhnt. Bisher hat er ihre Eifersüchteleien so gut er konnte an sich abprallen lassen. Doch als sie sich neulich mal wieder kritisch über seine Ex ausließ und von ihm sogar verlangte, den Kontakt einzustellen, kam es zum heftigen Streit. Er habe ihre Eifersucht satt, ihr Misstrauen sei doch nicht mehr normal, sie solle endlich eine Therapie machen.

Robert verließ das Haus und kam erst nach zwei Tagen wieder. Danach war beiden klar, dass es so nicht weitergehen konnte. „Brigitte muss akzeptieren, dass ich mit meiner geschiedenen Frau Kontakt habe“, fordert Robert. Aus seiner Sicht hat Brigitte nicht den geringsten Grund zur Eifersucht; schließlich betrüge er sie ja nicht. Das weiß Brigitte. Aber sie glaubt dennoch, dass zwischen ihrem Mann und seiner geschiedenen Frau mehr ist, als er zugeben will. Jedenfalls gehe er mit Sabine viel geduldiger und einfühlsamer um als mit ihr. „Sabine verfolgt mich ja auch nicht mit Eifersucht und Misstrauen“, kontert Robert. So geht das schon lange zwischen ihnen: Auf einen Vorwurf folgt sofort ein Gegenvorwurf.