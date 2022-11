Langjährige Partnerschaften : „Ehe kann einen auch ganz schön würgen“

Aktualisiert am

Kann eine Scheidung mit 80 befreiend sein? Na klar, sagen Franziska Walser und Edgar Selge, die so eine Ehe jetzt auf die Bühne bringen – und selbst lange verheiratet sind. Ein Gespräch über Respekt, den Wert von Streit und Erotik im Alter.

Haben vor 38 Jahren an einem Freitag, dem 13., geheiratet - zum Glück, finden Franziska Walser und Edgar Selge. Bild: Julia Zimmermann

Frau Walser, Herr Selge: Was halten Sie von der Ehe?

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Walser: Work in progress. Learning by doing. Open end.

Selge: Find ich gut. Ich würde vielleicht sagen: Die Institution der Ehe möchte ich gar nicht bedienen. Das hat sich so ergeben bei uns, und dieses Vertrauen zu einem anderen Menschen, das mit der Dauer wächst, ist etwas, das ich immer gesucht habe.

Walser: Eigentlich geht es um Beziehung.

Die Ehe ist ein streunender Hund, heißt es in Ihrem neuen Stück. Und gleich darauf: Die Ehe ist ’ne Boa Constrictor. Können Sie mir das erklären?