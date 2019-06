Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel Eden Wood :

FAZ Plus Artikel Eden Wood : Miss Kindheit

Eden Wood trat schon bei Schönheitswettbewerben an, als sie ein Jahr alt war. Jetzt ist sie ein Teenager und versucht sich als Schauspielerin und Model. Ihre Mutter treibt sie voran.

Wenn man Eden Wood auf ihrem Instagram-Account sieht, kann man kaum glauben, dass sie erst 14 Jahre alt ist. Es gibt ein Bild von ihr in einem roten eng anliegenden Kleid mit tiefem Ausschnitt und einem Rüschenwirbel, der sich von den Oberschenkeln zu den Füßen hin ausbreitet. Sie trägt starkes Make-up, Acrylnägel und eine Föhnwelle im taillenlangen Haar. Man hält sie für eine Zwanzigjährige, mindestens. Eden ist ein Profi, wenn sie auf der Bühne steht. Kein Wunder, sie macht das, seit sie 14 Monate alt war.

Kurz nach ihrem ersten Geburtstag meldete ihre Mutter Mickie Wood sie zum ersten Mal bei einem Schönheitswettbewerb an. „Das war alles ein großer Zufall“, erzählte Mickie Wood später in einer britischen Morgenshow. „Der Babysitter sagte mir, dass es diesen Wettbewerb gebe und ob ich Eden nicht anmelden wolle, weil immer alle sagten, was für ein hübsches Kind sie sei.“ Eden gewann den Preis für das schönste Haar. 300 weitere Preise folgten.