Und jetzt ein heißes Bad? Seit einigen Monaten klingt dieser Vorschlag absurd. So viel am Tag auch schiefgegangen sein mag, so fröstelig man sich innerlich auch fühlt, die Badewanne wird in vielen Wohnungen in diesem Winter leergeblieben sein. Wie teuer mag die Extravaganz so einer vollen Wanne wohl sein, wenn der Gaspreis durch die Decke geht?

Und selbst jetzt, im Frühjahr, da die Gaspreisbremse längst wirkt, sind wir noch immer zum Sparen angehalten. Der gedeckelte Preis gilt ja nur für 80 Prozent des Jahresverbrauchs. Die letzten 20 Prozent des Gasverbrauchs sind entsprechend happig. Also das Vollbad streichen.

Die Dusche ist trotzdem leider nur die B-Lösung. Eine warme Dusche lässt sich kaum mit Musik im Hintergrund genießen, mit dicken Schaumbergen und vielleicht einem Glas Wein, nach dem es sich hin und wieder greifen lässt. Baden ist sinnlose Me-Time um 21 Uhr. Duschen ist Mittel zum Zweck um 7.20 Uhr, damit das Ich der Welt nicht ungewaschen begegnet.

Wie es sich also trotzdem schön machen unter der Dusche? Vielleicht mit einem Verwöhn-Duschgel? Immer mehr Hersteller werben der Stimmung entsprechend mit diesem Versprechen. Sabine Spieler hat zehn verschiedene Produkte getestet.