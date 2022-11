Wiedergefundene Jugendfreundin : Hallo Jana. Hier Anna

Eine Seitenstraße in einer bayrischen Großstadt. Zwei Frauen, beide in ihren 50ern, gehen erst langsam, dann immer zügiger aufeinander zu. Schließlich rennen sie, so schnell sie können. Passanten drehen sich um. Die beiden fallen sich in die Arme, halten sich fest. Sie haben sich mehr als 30 Jahre nicht mehr gesehen. Die eine heißt Jana, die andere bin ich.

Das Ruhrgebiet in den 1970ern. Mein größter Wunsch war in Erfüllung gegangen, ich hatte ein rosa Trikot, rosa Leggins und rosa Ballettschuhe zum Geburtstag bekommen und wurde in eine der untersten Klassen der örtlichen Ballettschule aufgenommen („Die Hupfdohlen-Akademie!“, sagte mein grinsender Vater). Nie war ich aufgeregter als an meinem ersten Tag dort. Ich träumte vom Schwanensee, meine Mutter träumte wahrscheinlich davon, mir Valium in den Kakao zu schütten.