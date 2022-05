Beziehungsleben : Die Krise meistern – und dann zerbrechen?

Aktualisiert am

Vor zehn Jahren traf Sarah Liebig eine Entscheidung, die das Leben der damals 50-Jährigen gehörig auf den Kopf stellte: Sie trennte sich nach 20 Jahren von ihrem Ehemann. Bei einer Scheidungsquote von fast 40 Prozent aller Ehen in Deutschland ist das keine Seltenheit. Doch die Umstände, aus denen heraus Liebig diese Entscheidung traf, ließen manche in ihrem Umfeld ungläubig zurück – einschließlich ihres heutigen Ex-Mannes. Mit ihr an seiner Seite überstand er eine lebensbedrohliche Infektion. Doch diese Erfahrung vereinte sie nicht, sondern trennte sie.

Der sportliche Mittfünfziger erkrankte im Sommer 2011 an EHEC. Ein bis dahin unbekannter Stamm des Darmbakterium Escherichia coli löste vor allem in Norddeutschland sehr schwere Krankheitsverläufe aus; insgesamt starben 53 Menschen. Erst viele Wochen später stellte sich heraus, dass die krank machenden E.-coli-Bakterien eine Klee-Art besiedelt hatten, die die Betroffenen, häufig als Beigabe zu einem Salat, zu sich genommen hatten.