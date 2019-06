Diane Keaton

Geboren wurde Diane Keaton 1946 in Los Angeles, ihre Karriere aber begann sie in den Sechziger Jahren am Broadway in New York. Im Kino gelang ihr der Durchbruch mit Filmen wie „Der Pate“, bevor sie unter der Regie ihres damaligen Lebensgefährten Woody Allen in „Der Stadtneurotiker“ zur Oscar-Gewinnerin und zum Weltstar wurde. Große Erfolge feierte sie auch mit Filmen wie „Reds“, „Vater der Braut“ oder „Der Club der Teufelinnen“. In den vergangenen Jahren war die Mutter zweier Adoptivkinder vor allem in Wohlfühl-Komödien über Frauen in der zweiten Lebenshälfte zu sehen, darunter „Was das Herz begehrt“, „Das grenzt an Liebe“ oder „Book Club“. Auch Keatons neuer Film „Dancing Queens“ fällt in dieser Kategorie – er ist ab 27. Juni in den deutschen Kinos zu sehen.