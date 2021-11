Mirriam Prieß im Interview : „Wir leben in einer zunehmend narzisstisch geprägten Gesellschaft“

Frau Prieß, ob die Bubble auf Instagram oder Freundeskreise, die sich wegen politischer Differenzen überwerfen – haben wir den Dialog mit Andersdenkenden verlernt?

Ich zögere, denn die Frage ist ja: Haben wir es verlernt? Oder: Haben wir den Dialog überhaupt je richtig gelernt? Was auf alle Fälle deutlich ist: Die Frustrationstoleranz ist heute viel niedriger. Der Mechanismus des Burn-outs betrifft nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Systeme und Gesellschaften. Je länger eine Person in einem System überfordert ist, also nicht im Wesentlichen lebt, desto geringer wird ihr Frustrationsspielraum. Und je schneller ich frustriert bin, desto mehr Schwierigkeiten habe ich, Andersartigkeit auszuhalten. Ich erlebe das Andere dann schnell als Bedrohung für mich selbst – anstatt als mögliche Bereicherung. Gleichzeitig leben wir in einer zunehmend narzisstisch geprägten Gesellschaft.