Zu Besuch beim Dermatologen : „Zwei Liter Wasser mehr trinken hilft der Haut nicht“

Aktualisiert am

Wieviel Pflege braucht unsere Haut? Dermatologe Volker Steinkraus erklärt, warum unser größtes Organ nicht für ständiges Eincremen gemacht ist, Sonne in Maßen guttut und Glücklichsein für den Alterungsprozess eine Rolle spielt.

Herr Steinkraus, Anfang der Nullerjahre haben Sie in Zusammenarbeit mit einem Schweizer Kosmetikhersteller eine erste Hautpflegeserie auf den Markt gebracht, SBT. Sie sollte der Hautalterung entgegenwirken. Im vergangenen Jahr folgte eine Serie unter Ihrem eigenen Namen. Warum jetzt der Alleingang?

Bei dieser Serie war ich zwar einer der Köpfe des Konzepts, bei wichtigen inhaltlichen Fragen jedoch ohne nennenswerten Einfluss auf Entscheidungen. Da in den vergangenen 20 Jahren in der Hautpflege enorm viel passiert ist, reizte mich die Aufgabe, ein neues Pflegekonzept zu kreieren, für das ich die alleinige Verantwortung tragen und in das ich meine Erfahrung mit neuen Technologien einbringen wollte.