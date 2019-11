Schönheitschirurg im Gespräch : „20 Prozent der Patienten haben den Realitätssinn verloren“

Herr Duve, Sie werden als Botox-König von München bezeichnet. Wissen Sie, wie viel Botox Sie im Jahr spritzen?

Konkrete Zahlen kann ich Ihnen nicht nennen. Aber wenn ich unseren Botox-Lieferanten glauben darf, sind wir zumindest einer der besten Abnehmer in München, wenn nicht sogar in ganz Deutschland.

Das heißt: München ist die Hochburg für Nachhilfe in puncto Schönheit?

In München ist die Kaufkraft definitiv höher als in Berlin oder Bremen. Ja, man kann sagen: München ist die Beauty-Hochburg in Deutschland. Das hängt aber auch damit zusammen, dass zu uns viele Patienten aus dem Ausland kommen und Beauty-Eingriffe mittlerweile in der Gesellschaft als akzeptiert gelten.