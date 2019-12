Der Moment ... : … wenn man einfach keine Geschenkidee hat

Das perfekte Geschenk für jemanden zu haben ist sogar noch schöner, als selbst das perfekte Geschenk zu bekommen. Wenn man auf dem Flohmarkt genau die Platte findet, von der eine Freundin gesagt hat, dass sie noch in ihrer Sammlung fehlt. Oder wenn man auf Ebay noch Karten für das eigentlich ausverkaufte Konzert der Lieblingsband des Bruders gefunden hat. Wenn man sich schon in der Kassenschlange das freudige Gesicht des anderen ausmalt, sobald er oder sie das Geschenkpapier öffnet und am liebsten schon bei der Begrüßung an der Tür mit vorfreudig pochendem Herzen sagen würde: Los, mach es gleich auf, reiß das Papier runter, ich will deine Reaktion sehen!

Julia Anton Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Umso frustrierender ist es, wenn man überhaupt keine Idee hat, was man jemandem schenken kann. Jedes Jahr kurz vor Weihnachten kommt dieser Moment wie auf Bestellung. Mindestens einmal. Denn es gibt immer irgendeine Freundin oder Verwandten, für den oder die einem einfach absolut nichts einfällt. Man verdrängt das dann bis kurz vor knapp, vielleicht kommt ja noch ein Geistesblitz. Meistens kommt keiner, und irgendwann ist es dann zu spät und man hat die Wahl: Kinogutschein (schreit schon: Mir fiel leider nichts besseres ein) oder schnell noch am 23. Dezember in die Innenstadt oder zu einer Shoppingmall fahren in der Hoffnung, dass man dort über das perfekte Geschenk stolpert (man stolpert definitiv, aber nur über die Füße der anderen Last-Minute-Shopper).

Eine Mandel-Rosmarin-sonst-was-Duftkerze? Nein, danke!

Da man es aber wenigstens versucht haben will, fährt man dann also doch mit hehren Ansprüchen in die gnadenlos überfüllte Innenstadt. Das Gesuchte soll nicht zu groß und nicht zu klein sein, es sollte etwas sein, das der andere braucht, aber auch keine rein praktische Funktion haben wie beispielsweise ein neuer Staubsauger. Es soll dem Gegenüber Wertschätzung zeigen, und dass man sich Gedanken gemacht hat. Eine Mandel-Rosmarin-sonst-was-Duftkerze für 29,90 Euro, die im Parfümladen in der Auslage liegt? Nein, danke.

Hat man sich erst einmal durch die Menschenmassen gekämpft, bereut man es schon. Die Regale in den Geschäften sind übervoll, alles riecht, glitzert, und ist angeblich im Angebot. Ein gutes Geschenk ist trotzdem nicht dabei, dafür wurde man schon dreimal angerempelt. Wie finden die anderen Leute in diesem Gedränge eigentlich Geschenke? Und muss die Weihnachtsmusik wirklich so laut dudeln?

Konzentration. Ein Duschgel von der gehypten und überteuerten veganen Kosmetikmarke? Das hat sogar schon eine Geschenkverpackung. Aber schwingt da nicht die Botschaft mit: Dusch doch mal, du stinkst? Dann vielleicht ein Buch? In der Krimiabteilung fällt einem plötzlich wieder ein: Die Freundin schwört auf ihren E-Reader. Vielleicht was zum Anziehen? Aber die Schlange an der Kasse vom Klamottenladen ist so lang. Oder so ein hübsch verpacktes Marmeladenprobierset aus dem Feinkostladen? Irgendwie auch nicht das Wahre.

Was soll der Mist mit den Geschenken?

Langsam macht sich Verzweiflung breit. Was soll eigentlich dieser Mist mit den Geschenken? In den Läden ist es heiß und stickig, man kann kaum atmen. Vom Nachdenken ganz zu schweigen, der Kopf ist völlig leer. Trinkt die Freundin lieber Rot- oder Weißwein? Keine Ahnung. In der Hoffnung auf ein Wunder tragen die Beine einen in Geschäfte, in die man normalerweise nie einen Fuß setzen würde. Aber vielleicht hat der Krimskrams-Laden, dessen Besitzern man an allen anderen 364 Tagen im Jahr insgeheim Geldwäsche unterstellt, ja doch irgendwelche Schätze in seinen Regalen. Ha! Ein handgeflochtener Traumfänger für 90 Euro. Die Freundin hat erst letzte Woche was von einem Traum erzählt. Perfekt! Noch auf dem Weg zur Kasse folgt die Ernüchterung. Die Freundin braucht keinen Traumfänger. Kein Mensch braucht einen Traumfänger. Schon gar nicht für das dreifache des geplanten Budgets.

Kapitulation. Dann wird es jetzt eben der Kinogutschein, es hilft alles nichts. Wenigstens gibt es in dem Krimskrams-Laden schöne Karten. Stolz ist man nicht gerade, als man das Geschenk überreicht. Die Freundin freut sich, nächste Woche läuft ein Film an, den sie sehen will. Sie selbst hat kein Präsent dabei: “Ich dachte, wir schenken uns dieses Jahr nichts.”