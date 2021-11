Der Moment... : ... in dem man sich etwas aufquatschen lässt

„Wie viel soll denn ab?“: Beim Friseur kommt man schnell in Versuchung, sich mal was zu gönnen. Und greift dafür tief ins Portemonnaie. Bild: dpa

In der Oberstufe hat ein Typ meine Haare mal als „Vogelnest“ bezeichnet. Das war nicht sehr freundlich, aber ein bisschen wahr ist es, damals wie heute. Meine Haare sind weder glatt noch ebenmäßig gelockt, sie stehen ab und sind ziemlich voluminös. Die Schwerkraft interessiert sie nicht. Ist die Luft feucht, kräuseln sie sich wie Geschenkband, das mit der Schere langgezogen wird. Und egal, wie oft ich sie zurecht striegle, sie sehen immer ungekämmt aus.

Ich habe lange versucht, mit Glätteisen und anderen Mitteln gegen ihr Eigenleben anzukämpfen, aber irgendwann habe ich aufgegeben. Es kostet einfach zu viel Zeit, dafür, dass sie schnell wieder so aussehen wie vorher. Meine Haare und ich, wir leben lieber in freundlicher Symbiose. Ich lasse sie, wie sie sind. Zweimal im Jahr gehe ich zum Stammfriseur meiner Familie in der Heimat, der sie mir schon als Kind geschnitten hat. Er macht sie mir ein bisschen kürzer und ein bisschen heller. Dafür bezahle ich einen fabelhaften Preis.

Nun machte mein Friseur eine längere Auszeit, niemand wusste, wann er wieder aufmacht. Und meine Haare wurden sogar für ihre Verhältnisse zu wild. Die Idee, zu irgendeinem fremden Friseur in Frankfurt zu gehen, machte mich nervös. Was, wenn er meine Haare nicht so verstand wie mein eigentlicher Friseur? Was, wenn er mir irgendwas andrehte, das ich gar nicht wollte? Erst neulich hatte ich von einer Bekannten gehört, deren Friseur ihr im Anschluss noch eine „ganz besondere, tolle“ Haarkur unterjubelte. Zack, bitteschön, das macht dann nochmal 30 Euro.

So teuer wird das schon nicht

Aber es half ja nichts. Auf die Empfehlung einer Freundin machte ich einen Termin aus und schwor mir, auf nichts hineinzufallen – im Nachhinein ein ehrenwertes, aber hoffnungsloses Unterfangen. Ich wollte nur die kaputten Spitzen abschneiden lassen, dazu ein paar helle Strähnen gegen den grauen Winter. Die Friseurin hielt von diesem Plan nichts. „Das müssen wir komplett machen“, sagte sie und zupfte an meinem Kopf herum – und legte einfach los. Erzählte wie nebenbei von einem tollen Verfahren, dessen Namen ich noch nie gehört hatte. Ich habe von solchen Dingen im Allgemeinen wenig Ahnung.

Erst würde sie Teile meiner Haare mithilfe einer speziellen Toupiertechnik bleichen, dann mit irgendwelchen Ölen bearbeiten, dann tönen, und alle paar Wochen könnte ich kommen, um die Tönung erneuern. Oh Gott, dachte ich, das hört sich kompliziert an, eigentlich will ich doch nur ein paar Strähnen. Aber ein anderer Teil von mir dachte: „Du warst echt lange nicht beim Friseur. Du kannst dir auch mal was gönnen! So viel teurer wird das schon nicht sein.“

Da saß ich nun, meine Haare in den Händen einer Friseurin, die es sicher auch gut mit mir meinte, aber in erster Linie meine Ahnungslosigkeit gnadenlos ausnutzte. Mit der Preisliste hatte ich mich vage vertraut gemacht, aber je länger das Prozedere dauerte, desto skeptischer wurde ich. Während das Bleichmittel einwirkte, googelte ich den Salon nochmal. Und stellte fest, dass mich dieses wundersame Verfahren mindestens 200 Euro kosten würde.

Oh Gott, dachte ich. Was macht man in einem solchen Moment? Ich wollte den Mut haben, zu sagen: „Halt, Stopp, SO viel wollte ich dann noch nicht ausgeben.“ Aber aus mir kam kein Ton heraus. In meinem Kopf schwirrte es. 200 Euro, das ist vielleicht ein passendes Angebot für jene Banker, die im Sommer auf den Frankfurter Dachterrassen Aperol Spritz für 15 Euro wegkippen, aber doch nicht für mich. 200 Euro, dafür kann man ja sogar mit der Bahn richtig weit weg fahren. Und ich gebe das für meine Haare aus?

Vor allem litt mein Geldbeutel

Während die Friseurin meine Haare das erste Mal auswusch, wurde ich immer nervöser, ideenlos, wie ich das alles noch aufhalten konnte, blieb aber in Schockstarre. Auch, weil es ziemlich weh tat. Als sie meine teils toupierten Strähnen wieder zu entwirren versuchte, hätte ich am liebsten geschrien. Meine Haare sind für so eine Tortur nicht gemacht, dachte ich. Ich bin für so eine Tortur nicht gemacht. Der Teil meines Gehirns, der mir vorhin gut zugeredet hatte, spottete jetzt: „Wer schön sein will, muss eben leiden.“

Drei Stunden später litt vor allem mein Geldbeutel. Dank eines Gutscheins zahlte ich „nur“ 199 Euro, ein Schnäppchen sozusagen. Meine Haare sahen dann auch tatsächlich sehr, sehr schön aus, natürlich gefärbt, mit ebenmäßigen Wellen. Für ihren Instagram-Account machte die Friseurin noch Fotos. Ich musste mich dafür ins Licht stellen, seltsam nach hinten biegen und mit den Fingern auf eine ganz bestimmte Weise in die Haare greifen. Mein Kopf war nun ein Kunstwerk. Mein Freund und meine Schwester, die die neue Frisur noch am gleichen Tag sahen, waren begeistert. Mir tat abends immer noch die Kopfhaut weh.

Natürlich war ich an dieser Aktion selbst schuld. Ich hatte mir überhaupt nichts gegönnt, ich hatte einfach nur viel Geld für eine sehr schöne Frisur ausgegeben, die mir dieses Geld überhaupt nicht wert war. Ich wusste, wenn ich meine Haare einmal wusch oder sie ein paar Tropfen Regen abbekamen, war es vorbei mit den regelmäßigen Locken, die so ganz und gar nicht ihrer Natur entsprachen. Ich schwor mir, ich würde sie erst einseifen, wenn es nicht mehr anders ging. Damit es sich zumindest ein bisschen gelohnt hat. Damit zumindest ein paar andere Menschen etwas von meiner Frisur haben. Wenn an dem Abend wenigstens ein Geburtstag gewesen wäre und ich meine Haare hätte ausführen können! Aber nein, ich saß natürlich auf der Couch.

Das Schicksal meinte es wirklich nicht gut mit mir. Tags drauf schrieb meine Mutter mir fröhlich, dass unser Stammfriseur jetzt endlich wieder aufmache.