Der Moment ... : ... in dem man sich ausgesperrt hat

Ich schiebe das Garagentor an und es fällt wie in Zeitlupe ins Schloss. Langsam, aber nicht langsam genug, als dass ich das Drama noch stoppen könnte, das sich da gerade anbahnt. Ich bringe noch ein „Nein!“ hervor, das selbst in meinen Ohren halbherzig klingt. Das Tor ist zu. Verschlossen, den Riegel habe ich vorher noch umgelegt. Mein Hausschlüssel? Der liegt auf dem Beifahrersitz meines Autos, das ich eben in der Garage abgestellt habe. Der Garagenschlüssel auch.

Sönke Sievers Redakteur der digitalen Ausgabe der F.A.Z. F.A.Z.

Zum Glück ist meine Partnerin zuhause, die mir aufmachen kann, denke ich. Kann sie nicht. Denn sie ist spontan mit ihren Freundinnen ans Meer gefahren. Ich bin auf mich gestellt.

Ich glaube, wenn man sich aussperrt, folgt alles einer Art Zeremoniell: Zunächst gilt es, flehend „Bitte, bitte“ zu sagen und dabei viermal, die Lippen angestrengt zusammengepresst, am Tor zu rütteln. Vielleicht ist es ja gar nicht richtig geschlossen? Doch, ist es. Dann stemmt man die Arme in die Hüfte, stöhnt dramatisch auf und sieht sich hilfesuchend um. Niemand da.

Ist die Phase der Lamenti durchlebt, beginnt die Suche nach Lösungen: Vielleicht steht ein Fenster offen oder die Balkontür? Welche Fensterscheibe ist am ehesten verzichtbar und kann eingeschlagen werden? Schließlich kommt dann der Moment, der unvermeidlich aber zugleich befreiend ist, ja sogar erlösend: Der Moment, in dem man sich als Ausgesperrter ganz bewusst seinem Schicksal ergibt und die Niederlage eingesteht. Dann gibt es keine falsche Hoffnung mehr und kein Vielleicht.

„Das ist verriegelt?“

Ich nehme meine Einkäufe und schleiche zur Haustür. Ein Nachbar öffnet mir. Nur pro forma rüttele ich dann doch an der Wohnungstür, als wüsste ich nicht ganz genau, dass ich immer zweimal abschließe, seit mir die Nachbarin von gegenüber erzählt hat, dass in unsere Wohnung schon zweimal eingebrochen worden sei, bevor wir dort eingezogen sind. Jetzt ist endgültig Schluss mit dem Selbstbetrug.

„Ok, Google: Was kostet ein Schlüsseldienst?“ Unter der Woche am helllichten Tag bestimmt nicht die Welt, denke ich. Der zweite Treffer der Suchmaschine wirkt seriös, ich rufe an. 69 Euro soll die rettende Tat kosten, das klingt fair. Rückfragen gibt es keine, nur eine halbe Stunde Wartezeit möge ich einplanen. Bald darauf fährt ein schwarzer Oberklasse-SUV vor, die Reifen breit, die Scheiben getönt. Aus dem Innenraum dringt laute Musik. Dem großen Auto entsteigt ein kleiner, muskelbepackter Mann, den Körper verziert mit vielen Tattoos, an den Füßen trägt er Adiletten. Es ist der Schlüsseldienst.

Bei der Begehung des Tatorts erfolgt die erste Überraschung für den Profi: „Ein Garagentor?“. Gefolgt von der zweiten: „Das ist verriegelt?“. Mir leuchtet ein, das wären für den Disponenten am Telefon sicherlich zwei interessante Informationen gewesen. Der Profi kratzt sich entgeistert am Kopf. Er hatte bloß eine zugefallene Wohnungstür erwartet. Mir dämmert, dass mein Schicksal für heute noch nicht mit mir fertig ist. Der Profi hält Rücksprache mit der Zentrale. Der Preis von 69 Euro ist nicht zu halten, aber das ist nicht die schlechteste Nachricht: „Tut mir leid, Bruder“, sagt der Profi in plumper Vertrautheit, aber mit dem gebotenen Einfühlungsvermögen. Er müsse nochmal in die Firma und eine Bohrmaschine holen, um das Tor zu öffnen. Nur kurz nach Wiesbaden, eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Der Profi braust davon und ich wähle das Treppenhaus als naheliegenden Zufluchtsort.