Der Moment... : ...in dem ich zum ersten Mal alleine verreist bin

Alleine Kaffee trinken – das geht für die meisten noch. Aber alleine verreisen? Unsere Autorin war ohne Begleitung in Rom und berichtet in der Kolumne „Der Moment“, warum sie seitdem immer wieder alleine fährt.

Die Reaktionen meiner Freunde fielen unterschiedlich aus. „Spannend, mach das auf jeden Fall“, sagten die einen. „Das klingt nach einer bescheuerten Idee“, sagten die anderen. Doch für mich war eigentlich schon klar: Natürlich werde ich es machen – ich werde das erste Mal alleine verreisen.

Ich wollte mich einfach treiben lassen. Nicht den Vorstellungen anderer folgen, sondern nur das machen, was sich in dem Moment für mich richtig anfühlt. Und ehrlich gesagt, wollte ich vor niemandem rechtfertigen, wieso ich meine Tagesplanung bis zum Mittag bereits fünfmal über den Haufen geworfen habe und wieso ich unbedingt zwei Kilometer zurück zu einer Eisdiele laufen will, nur um dort doch noch ein Schokoladeneis zu essen. Ich wollte spontan sein und keine Urlaubs-To-Do-Liste abhaken.

Mein Ziel hatte ich bereits ausgesucht: Es sollte nach Rom gehen. Eine Woche lang ich die italienische Hauptstadt mit ihren unzähligen Gassen und Plätzen besichtigen. Klar, es war „nur“ eine Woche Rom und keine fünfmonatige Expedition durch die Urwälder Kongos, aber für mich fühlte es sich wie ein erster großer Schritt an. Ein Schritt in Richtung Selbstbestimmtheit und ein Schritt, um mir selbst näher zu kommen. Ich war damals 22 Jahre alt und meine ersten Semesterferien standen bevor. Ich wollte eine Herausforderung.

Ein Kribbeln im Bauch auf der Busfahrt

Wenige Wochen später stand ich am Frankfurter Flughafen und ging noch einmal alles durch: Einchecken, Sicherheitskontrolle, Boarding... Hatte ich zu viele Flüssigkeiten für das Handgepäck eingepackt? Brauchte ich wirklich nur meinen Personalausweis? Es war auch mein erster Flug allein: Keine Freundin, kein Verwandter da, mit dem ich alles nochmal besprechen konnte.

In Rom Ciampino angekommen, nahm ich den Bus in Richtung Innenstadt. Ich blickte aus dem Fenster, beobachtete die vorbeiziehende Landschaft und musste grinsen. Nicht weil die Gebäude und Felder so eindrucksvoll waren, sondern weil es sich richtig anfühlte. Ich spürte, wie es in meinem Bauch kribbelte – ich hatte es wirklich gemacht. Die nächsten sieben Tage würde ich erstmalig alles, was ich mache, ganz alleine entscheiden. Eine Mischung aus Vorfreude und Aufregung machte sich breit. Und mir war in diesem Moment klar: Es war die richtige Entscheidung.

In den nächsten sieben Tagen lief ich Dutzende Kilometer kreuz und quer durch die Stadt, beobachtete stundenlang die Menschenmassen im Forum Romanum, lernte bei einer Stadttour die verborgene Ecken Roms kennen, besuchte eine Audienz des Papstes und aß – ja tatsächlich – die schlechteste Pasta meines Lebens. Kurzum, ich hatte eine gute Zeit.

Doch egal, wo ich war, ich war umgeben von Gruppen, Pärchen und Familien. „Nach Rom würde ich nicht alleine fahren. Das ist eine Stadt für einen Pärchenurlaub“, hatte eine Arbeitskollegin zuvor zu mir gesagt. Aber ich war zu dem Zeitpunkt in keiner Beziehung – und ich wollte auch nicht darauf warten. Abends blickte ich dann manchmal etwas wehmütig auf die Nachbartische im Restaurant, an denen sich Pärchen und Gruppen angeregt unterhielten. In diesen Momenten fühle ich sie für einen kurzen Augenblick: die Einsamkeit.

Denn natürlich wollte ich meine Erlebnisse und Eindrücke des Tages auch jemandem erzählen. Ich wollte gemeinsam mit jemandem darüber lachen, wie dämlich sich die Touristen am Trevi-Brunnen anstellten und darüber diskutieren, wie es wohl gewesen sein muss, die Gladiatoren-Kämpfe im Kolosseum anzusehen. Doch am anderen Ende meines Tisches stand nur ein leerer Stuhl. Stattdessen ließ ich in meinen Gedanken den Tag Revue passieren, blickte einfach aus dem Fenster und merkte: Es ist auch schön, einfach mal nichts sagen zu müssen.

Seit der Reise nach Rom sind drei Jahre vergangen. In der Zeit war ich viel alleine unterwegs, bin durch Thailand, Vietnam, Malaysia und Kambodscha gereist, habe Israel erkundet und war unter anderem in Kroatien und Montenegro unterwegs. Zwischendurch habe ich mich immer mal wieder einsam gefühlt. Doch dafür bin ich jedes Mal meinen eigenen Interessen und mir selbst ein Stückchen näher kommen. Und vor allem habe ich das aufgeregte und vorfreudige Kribbeln wieder gespürt – jedes Mal aufs Neue.