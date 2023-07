Er schaut Pornos, sie ist angewidert, fühlt sich betrogen und fragt sich: Genüge ich ihm nicht? Was Paaren helfen kann, sich in einer solchen Situation wieder anzunähern. Die Beziehungskolumne „Besser lieben“.

Adele hat keine Lust mehr auf Hannes. Sie verweigert den Sex mit ihm, selbst kleinsten Berührungen weicht sie aus. Seit dem Tag, an dem sie ihren Mann in einer eindeutigen Situation vor dem Computer erwischte, hält sie ihn auf Abstand. Denn nun weiß sie etwas, was sie nie für möglich gehalten hätte: Er vergnügt sich mit Pornos! Sie ist entsetzt, angewidert, fühlt sich auf schäbigste Art betrogen. Hätte er sich in eine andere Frau verliebt, wäre das auch schlimm. Doch damit könnte sie umgehen. Nicht aber mit Pornos: „Die sind pervers!“

Ihre Fragen prasseln auf Hannes ein: Warum schaut er sich so etwas an? Hat er das nötig? Genügt sie ihm nicht? Was hat er im Kopf, wenn er mit ihr schläft? Findet er es gut, dass Frauen zu Sexobjekten degradiert werden?