Ab wann ist man ein Paar? : So finden Sie heraus, ob der andere es ernst meint

Ihre Zahnbürste steht bei ihm – aber was heißt das schon: Die große Unverbindlichkeit am Beginn von Beziehungen verunsichert viele Menschen. Doch es gibt Abhilfe.

Nach anderthalb Monaten ungefähr fing Leonie an, der Sache zu trauen. Der neue Mann in ihrem Leben gefiel ihr wirklich; das Miteinander schien auf Zukunft eingestellt. Nicht, dass es einer von ihnen ausgesprochen hätte. Freundinnen jedoch bestätigten, was Leonie fühlte: Sie waren ein Paar.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Angefangen hatte es mit seinem ungestellten Tinder-Foto. Ein warmes Lächeln, Dreitagebart, Mütze. Leonie braucht keine drei Sekunden, um zu wissen, ob sie jemanden sympathisch findet. Ein paar Nachrichten, dann schlug er vor, sich zu treffen. Das erste Date mündete in einen ausgedehnten Spaziergang. Nach dem zweiten Treffen gab es den ersten Kuss. Mit dem Sex ließen sie sich trotzdem Zeit. Er war aufmerksam und engagiert. Ihr gefiel, dass er über sein Befinden sprach. Sie telefonierten inzwischen täglich. Jeder bekam eine Zahnbürste in der Wohnung des anderen. Sie kaufte Männer-Duschgel und nahm ihn mit zu einer Geburtstagsparty. Er sagte irgendwann, er habe sich bei Tinder abgemeldet.