Umgang mit Krisen : Das Gefühl des Jahres? Überforderung

2022 folgte Krise auf Krise – und viele Menschen fühlen sich erschlagen. Bild: Edmon de Haro, F.A.Z.

Geht es Ihnen auch so? 2022 folgte Krise auf Krise, die Deutschen sind so stark belastet wie lange nicht. Man kann diese Erschöpfung nicht wegreden – aber man muss auch nicht an ihr verzweifeln.