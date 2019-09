Wegen Klimawandel und AfD : Warum der Smalltalk ein Ende hat

Manchmal braucht es die Wehmut eines Spätsommerabends, um zu kapieren, dass sich gerade etwas ändert.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Das letzte Augustwochenende war ich mit Freunden an der Ostsee. Herrliche, geschenkte Tage, das Meer gerade richtig zum Baden, weder zu warm noch zu kalt. Bis in die Nacht hinein saßen wir im T-Shirt am Strand. Weißwein, Sternschnuppen, gelöste Gespräche. Irgendwann stellte eine Freundin fest: „Morgen ist schon der erste September.“ Kaum zu glauben, in der Tat. Wie viele solcher Nächte gibt es an der deutschen Küste? Und wie viel Glück muss man haben, um eine davon zu erwischen? „Also“, alberte ich, „ich finde diesen Klimawandel super.“