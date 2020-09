Danny DeVito im Gespräch : „Ich hatte immer den Drang nach Freiheit“

Nicht alles an Interviews unter Corona-Bedingungen ist schlecht. Nur in einem Zoom-Interview kann man Danny DeVito mit abstehendem weißen Haarkranz zu Hause an seinem Küchentisch sitzen sehen. Und auf seltsame Weise wirkt das so authentisch und dreidimensional, als würde er jeden Moment seine Hand aus dem Bildschirm herausstrecken, um einen zu begrüßen. In seinem neuen Film „Der einzig wahre Ivan“ (produziert von Angelina Jolie) spricht DeVito den vorwitzigen Hund Bob, der sich als blinder Passagier in einem Zirkus einquartiert und sich mit einem Gorilla anfreundet.

Erst Ihre Stimme verleiht diesem computeranimierten Vierbeiner seine Seele. Wie haben Sie Ihren inneren Hund gefunden?

Warten Sie, ich setze meine andere Brille auf ... Wie ich meinen inneren Hund gefunden habe? Ich sehe diese Figur als eine Art schlitzohrigen Lebenskünstler. Er wurschtelt sich durch, versucht, aus allem das Beste zu machen. Er kommt und geht, wann er will. Und ich hatte sofort das Gefühl, so bin ich eigentlich auch immer gewesen. Ich bin Schauspieler, in den sechziger und siebziger Jahren in New York aufgewachsen, um dann mein Glück in Kalifornien zu versuchen. Auf eine seltsame Weise halte ich mich für einen Pionier. Denn ich stamme aus Asbury Park, New Jersey, einer kleinen Stadt an der Küste, die zu meiner Jugendzeit niemand kannte. Ich hatte schon immer diesen Freiheitsdrang. Und Bob, der Hund aus „Der einzig wahre Ivan“, lebt diese Freiheit, genauso wie ich es mein ganzes Leben getan habe. Wir genießen dasselbe Lebensgefühl.

Was ist das für ein Gefühl?

Bob weiß ein Stück Pizza oder das Ende eines Hot Dogs, das irgendwo heruntergefallen ist, mehr zu schätzen als die ihm zugedachte Schüssel Trockenfutter. Wissen Sie, was ich meine? Und dann interessiert er sich nicht nur für gutes Essen, sondern auch noch sehr für eine gewisse Pudel-Dame, die im Film übrigens von Helen Mirren gesprochen wird. Auch in dieser Beziehung fühle ich mich sehr verbunden mit Bob.

Bobs bester Freund ist ein malender Gorilla. Wo sehen Sie da die Parallele zu Ihrem Leben?

Die Sehnsucht nach einer großen Freundschaft hat in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich ein Einzelkind war. Das ist natürlich Quatsch, denn ich hatte ja Schwestern. Aber ich war der einzige Junge und meine Schwestern sehr viel älter als ich. Ich habe mir immer einen Bruder gewünscht, einen Kumpel, einen Freund, mit dem ich abhängen, fernsehen und ein bisschen Pot rauchen oder Salat essen kann. Solche Sachen halt. Und Ivan der Gorilla ist dieser Kumpel, den ich mir immer gewünscht habe.

Haben Sie heute so jemanden?

Michael Douglas. Er ist mein bester Freund. Und ich liebe es immer noch, mit ihm zu arbeiten. Er ist bis heute der Erste, den ich anrufe, wenn mir etwas auf dem Herzen liegt. Aber nicht nur dann. Er ist immer mein erster Ansprechpartner.

Alle Tiere im Film träumen von Freiheit. Wann haben Sie sich zum ersten Mal wirklich frei gefühlt?

Als ich die Schauspielerei entdeckt habe. Ich glaube, das war’s. Als junger Mann hatte ich eine Menge ganz unterschiedlicher Jobs, zum Beispiel als Gärtner. Die Winter bei uns an der Ostküste konnten sehr hart sein, und ich habe Geld damit verdient, Schnee zu schaufeln. Weihnachtsbäume habe ich auch verkauft. Es war meine älteste Schwester, die mich sehr motiviert hat, aus diesem Trott herauszukommen.

Und der Sehnsuchtsort: New York?