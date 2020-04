Corona und Konsum : Brauchen wir gerade noch Luxus?

Geht man dieser Tage am Decksteiner Weiher in Köln joggen, kann es sein, dass man Glück hat: Die Sonne steht dann genau richtig, nämlich in dem Winkel, der den schnöden Weiher beinahe azurblau blinken, das Gras, das ihn säumt, grüner leuchten lässt und der Seele einen kleinen Stich versetzt – es ist nicht alles schlecht in dieser Zeit. Also sicherstellen, dass man mindestens 1,5 Meter Abstand zu all den anderen Joggern hat, und: tief einatmen jetzt. Echter Luxus, so ein Moment, oder?

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Schaut man sich an einem (Corona-freien) Samstagnachmittag auf den Champs-Élysées um, findet man dort all die großen Marken, die ein luxuriöses Leben versprechen: Vor Chanel und Louis Vuitton stehen die Touristinnen Schlange. Einlass nicht für jeden, Wartezeit mehrere Stunden. Wer zur teuren Tasche noch die richtige Uhr kauft, hat es geschafft, suggerieren Bilder und Werbung. Taschen für viel Geld, von dem man auch einen Kleinwagen kaufen könnte, Garderobe, teurer als ein Brautkleid. Auch hier in dieser Zeitung zeigen wir häufig Gegenstände, die teuer sind, von Designermarken entworfen wurden, die Exklusivität versprechen. Auch das ist für viele Menschen etwas, was man als Luxus bezeichnen könnte.

Warum aber wollen wir überhaupt Luxus – und was versprechen wir uns davon? Wieso wollen wir etwas, was eigentlich überflüssig, nicht rational brauchbar ist? Warum kaufen sich Menschen übertrieben schnelle Autos, die so schnell sind, wie ihre Besitzer vermutlich nie damit fahren können (oder dürfen)?

All das scheint irgendwie weit weg, während eine Pandemie wütet, die öffentliches Leben – und damit jede Gelegenheit, Luxus zur Schau zu stellen – lahmlegt. Niemand würde gerade Schlange stehen vor Dior oder Cartier – selbst wenn das ginge.

Stattdessen stehen wir vorm Supermarkt an. Um Klopapier zu kaufen und Nudeln. Wo sonst mindestens zwölf verschiedene Klopapiersorten zu finden sind, herrscht im Moment gähnende Leere. Manche Supermärkte haben die Klopapierregale inzwischen sogar mit Ostersüßigkeiten befüllt, um den Mangel an Angebot zu vertuschen, und wohl auch, weil wir diesen Anblick, dieses Gefühl, dass etwas nicht frei und jederzeit verfügbar ist, nur schwer ertragen können. Soll das heißen, dass Klopapier nun Luxus ist? Irgendwie banal.

Es ist dieses Überangebot an Dingen, dieser Überfluss, den viele für Luxus halten. Aber ist etwas wirklich noch Luxus, wenn es für alle zugänglich ist? „Es sieht so aus, als befänden wir uns in der Genussfalle“, heißt es beim Ethiker Jean-Pierre Wils, der fragt, ob Luxus eine „verdorbene Perspektive“ sei. Dabei ist der Drang zu genießen laut Wils durchaus verständlich: Vorher musste der Mensch lange verzichten. Sei es wegen Hungersnöten oder Kriegen, sei es aus religiösen Gründen – oder in Zeiten einer Pandemie. Ständig gab es entweder nicht genug oder durfte es nicht genug geben. Überfluss, Genuss um des Genießens willen, Luxus – all das galt allenthalben als unanständig, dekadent.