Coming-out bei LGBTIQ : „Bisexuelle Männer sind deutlich seltener geoutet“

Aktualisiert am

Zwei Männer küssen sich während des Christoper Street Days (CSD) in der Frankfurter Innenstadt. Bild: Ricardo Wiesinger

Herr Timmermanns, was hat sich bei dem Coming-out queerer Menschen geändert in den vergangenen Jahrzehnten?

Was das Coming-out angeht, haben wir in unserer Studie „Wie geht’s euch? Psychosoziale Gesundheit und Wohlbefinden von LSBTIQ*“ (Anmerkung der Redaktion: LSBTIQ* steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter und queere Personen; das Sternchen wird als ein Platzhalter für weitere Geschlechtsidentitäten genutzt) in der Gruppe der schwulen Männer festgestellt, dass sich das Coming-out nach vorne verschoben hat. Für andere Gruppen haben wir keine Vergleichszahlen. Früher haben sich schwule Männer zum überwiegenden Teil erst im Alter von 17 bis 18 Jahren oder auch noch später geoutet. Von den jungen Teilnehmern unserer Studie hatte die Hälfte der Befragten ihr inneres und äußeres Coming-out schon bis zum vollendeten 16. Lebensjahr.