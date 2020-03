Christopher Ryan provoziert : Monogamie bringt Unglück

Christopher Ryan produziert steile Thesen. Ein glückliches Leben ist für ihn in dieser Welt unmöglich. In seinem neuen Buch plädiert er dafür, die zivilisatorischen Fesseln abzulegen.

Reichtum macht fies. Monogamie führt zu Depressionen. Komfort kostet uns Freiheit und Selbstbestimmung. Mit provokanten Thesen wie diesen hat sich Christopher Ryan zu einer Riege von Autoren gesellt, die die vermeintlichen Segnungen zivilisatorischer Errungenschaften kritisch sehen. Aber was andere wie der Historiker Yuval Noah Harari („Eine kurze Geschichte der Menschheit“) oder der Geographie-Professor Jared Diamond („Arm und Reich. Die Schicksale menschlicher Gesellschaften“) bloß anreißen, macht Ryan zum Hauptthema: dass nämlich die Idee der Zivilisation der verheerendste Irrtum der Menschheitsgeschichte war.

Bereits vor zehn Jahren veröffentlichte Ryan gemeinsam mit seiner Frau Cacilda Jethá den Bestseller „Sex at Dawn“ („Sex – Die wahre Geschichte“). Darin behaupteten die Autoren, moderner Beziehungskummer gehe auf eine restriktive Sexualmoral zurück, die den natürlichen Neigungen des Menschen zuwiderliefe. In „Civilized to Death“ bettet Ryan diese Überlegungen nun in ein Gedankengebäude, das fast alles Unglück der Welt auf unsere zivilisatorischen Fesseln zurückführt: Egoismus, Gewalt und Krieg, Frauenfeindlichkeit und Kindesmissbrauch, Geiz, Gemeinheit und Arroganz seien darin verwurzelt, Kolonialismus und Wohlstandsgefälle ebenso wie Krebs, Karies und Rückenschmerzen.