Bunte Mascara : Schönfärberei für die Wimpern

Die Frage nach der richtigen Wimperntusche ist gewiss keine der schwierigsten Fragen unserer Zeit. Statt zu problematisieren, zeigen wir an dieser Stelle auch lieber ein lachendes Gesicht, Köpfe mit langen Haaren, ein Strichmännchen, das seine Arme ausstreckt, als wäre es herzlich aufgeschlossen für die Wimperntusche, aus der es entstanden ist. Die Pose passt zur Mascara, denn das ist das Produkt, auf das sich deutsche Frauen am ehesten einigen können, wenn es darum geht, sich schöner zu fühlen.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Ein bisschen Tusche auf die Wimpern, mehr braucht es gar nicht, um für die Welt geschminkt zu sein. Grundierung, Rouge, Lipgloss, roter Lippenstift - das alles kann, wenn es blöd läuft, furchtbar angestrengt aussehen. Als wollte man jemand sein, der man gar nicht ist. Geht gar nicht, jetzt, da man mit Wörtern wie Authentizität und Natürlichkeit so freimütig jongliert.

Schwarz kann jeder

Auch dafür braucht es aber das richtige Maß an Distinktion, für das man mit der schwarzen Mascara erst einmal nicht so gut beraten ist. Schwarze Wimperntusche tragen alle. Bunte Tusche auf den Wimpern ist hingegen nicht mehr als ein Hauch von Farbe, so einfallsreich wie selbstverständlich und gerade deshalb unverfänglich. Mit der Farbe Braun, mit Produkten von Elizabeth Arden und Clarins, kann man nichts falsch machen und probiert mal etwas anderes aus.

Und wenn da etwas Blaues auf den Wimpern schimmert, von Dior, oder etwas Grünblaues von Chanel, dann muss man trotzdem nicht befürchten, so auszusehen, als würde man seinen Tag am liebsten bei der Maniküre verbringen. Selbst der Name der Tusche von Shiseido in schon riskanterem Violett klingt nach Nummer-Sicher-Produkt: Controlled Chaos Mascara Ink.

Und wenn es das mit der Farbe im Gesicht am Ende doch nicht ist, kann man mit den Bürsten ja immer noch Gesichter malen.