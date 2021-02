Bücher lesen in der DDR : Freigeister, Geistbefreier und ein Bücherdieb

Das Antiquariat an der Nikolaikirche gibt es in Leipzig noch – aber erst seit 2006. Bild: Picture-Alliance

Ich habe gestohlen, fast 40 Jahre ist das her. Und ich besitze das Objekt meines verfehlten Handelns noch immer: ein Buch, eine sehr schöne, in helles Leinen und Leder gebundene Ausgabe von „Der Einzige und sein Eigenthum“ des Philosophen Max Stirner aus dem Jahr 1882. Und nein, stolz bin ich auf mein Tun nicht. Doch vielleicht darf ich ja auf Nachsicht hoffen, wenn ich erkläre, was mich zum Dieb werden ließ. Also schön der Reihe nach.

Wir waren Verdurstende, wir waren Verhungernde, wir waren Erstickende, denen man die Luft zum Atmen genommen hatte. Das mag aus heutiger Sicht maßlos überzogen klingen. Aber damals empfand ich, aufgewachsen als Teenager im Leipzig der achtziger Jahre, das so. Denn meine Freunde und ich hatten einen unstillbaren Durst nach Informationen, Büchern, freien Medien, von denen uns der SED-Staat abschnitt.