Marie Kondo und Konsorten : Warum Aufräumen nur ein weiterer Konsumtrend ist

„Man glaubt in Japan, dass nicht nur Naturphänomene wie das Meer und das Land den Gottheiten als Wohnsitz dienen, sondern auch der Küchenherd und sogar jedes einzelne Reiskorn, weswegen man allem mit Ehrfurcht begegnete“, schreibt Marie Kondo in „Das große Magic Cleaning Buch“ und spielt dabei mit japanischen Kultureinflüssen, um ihrer Methode einen pseudophilosophischen Anstrich zu geben und ihr westliches Publikum zu begeistern. Die Cover ihrer Ratgeber zieren je nach Ausgabe mal ein Buddha in einem sonst leeren Regal, mal ein Bonsaibäumchen, mal stilisierte Papierfächer. Inhaltlich spielt Kondo immer wieder auf ihre Zeit als Gehilfin im Shinto-Tempel an und integriert in ihre Aufräumempfehlungen Animismus, Ikigai-, Zen- und Wabi-Sabi-Ideen oder zumindest das, was westliche Leserinnen darunter verstehen.

Besonders durch ihre Anspielungen auf die Lehre des Animismus überzieht sie ihre Methoden mit einem leicht esoterischen Touch, der direkt an der Faszination für Japonismus andockt, die man im Westen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts pflegt. Wenn es bei Kondo etwa heißt: „Loben Sie die Dinge, die Ihnen zwar überhaupt keine Freude bereiten, auf die Sie dennoch hin und wieder angewiesen sind“, dann übernehmen ihre Klientinnen das zögerlich, können sich aber immerhin einreden: In Japan macht man das halt so.