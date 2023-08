Sie sind 14, höchstens 15. Junge Mädchen in Sport-BHs und engen Leggings, die so geschnitten sind, dass sie den Blick auf sämtliche Körperformen freigeben. Für die Anmeldung im Fitnessstudio brauchten sie noch die Unterschrift ihrer Eltern, für das Trainingsziel reicht es, kurz durch Tiktok zu scrollen. Dort zeigen ihnen Fitness-Influencer, wie sie mit gezielten Übungen zu ihrem Traumkörper kommen, der vor allem aus einem flachen Bauch und einem Traumhintern besteht. Also beladen sie die Langhantel mit schweren Scheiben und stoßen sie mit der Hüfte in kurzen Bewegungen ein-, zwei-, dreimal nach oben, den Hintern angespannt, bis sie unter der Last des ungewohnten Gewichts zusammenbrechen.

Natalia Wenzel-Warkentin Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.

Was Anfang der 2010er mit dem Aufstieg der Kardashian-Schwestern begann und zu Beginn wie eine längst überfällige Diversifikation von Körperbildern daherkam, erlebt heute durch die sozialen Medien und ihre Akteure einen neuen Höhepunkt: der große, wohlgeformte Hintern als Highlight der perfekten Sanduhrfigur.