Body Neutrality : Wie ich versuche, meinen Körper zu akzeptieren

Das Jahr begann mit einem Apple-Crumble, den ich um zwei Uhr nachts zusammen mit einem fetten Klecks Sahne verdrückte. Und es begann mit Selbstzweifeln und Unwohlsein. Beim Blick in den Spiegel wenige Stunden später blitzten sie wieder auf, die Vorsätze, gesünder zu essen, mehr Sport zu machen und abzunehmen. Ich verwarf sie wieder.

Los werde ich – heute 24 Jahre alt – diese Gedanken seit 15 Jahren nicht. Das ärgert mich, denn ich weiß, das Problem sitzt nicht an meinem Bauchspeck, sondern in meinem Kopf – erzeugt von der Werbeindustrie. Und vielleicht von Heidi Klum, die seit Donnerstag wieder und nun in der sechzehnten Staffel mit „Germany’s Next Topmodel“ auf Sendung ist. Ich weiß um meine privilegierte Position als weiße Frau in einem insgesamt eher schlanken Körper. Ich weiß um die Absurdität der Schönheitsideale, von Photoshop und der manipulativen Beautyindustrie.