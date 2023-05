Wenn man vor langer Zeit ein Paar war und sich dann aus den Augen verloren hat, kann man wieder zusammenkommen. Aber nicht in jedem Fall gelingt das: Was man dabei beachten muss.

Ausgerechnet auf der Beerdigung eines Freundes traf er sie wieder: seine Liebe aus Jugend­tagen. Mehr als drei Jahrzehnte hatte Markus keinen Kontakt zu Ines und nur sehr selten an sie gedacht. Deshalb überraschte ihn seine Reaktion, als sie unerwartet vor ihm stand: „Ich freute mich riesig. Am liebsten hätte ich sie spontan in den Arm genommen.“ Nach der Trauerfeier sprachen sie lange miteinander. Es fühlte sich an, als wären sie nie getrennt gewesen.

Diesem ersten Treffen folgten viele weitere. Zunächst am Telefon. Doch schon bald verabredeten sie sich immer häufiger für ein gemeinsames Wochenende. Nun, fast ein Jahr nach der Begegnung auf dem Friedhof, wollen sie es noch mal miteinander versuchen.