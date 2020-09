Partnerschaft : „Liebe ohne Eifersucht gibt es nicht“

Aktualisiert am

Beziehungs-Coach Daniela van Santen spricht im Interview über den Unterschied zwischen reaktiver und krankhafter Eifersucht – und was man gegen letztere tun kann.

Frau van Santen, gehört Eifersucht zur Liebe dazu?

Leonie Feuerbach Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin. F.A.Z.

Ich gehe so weit zu sagen: Liebe ohne Eifersucht gibt es nicht. Wenn der Beziehungsstatus gefährdet sein könnte durch eine andere Person, dann reagiert man eifersüchtig. 98 Prozent der Menschen kennen das Gefühl. Schon sechs Monate alte Babys reagieren eifersüchtig, wenn sich ihre Mutter mit einer Puppe beschäftigt.

Wie funktionieren dann offene Beziehungen?

Da wird die Eifersucht eingebaut und kontrolliert genutzt, um die Beziehung aufrechtzuerhalten, interessant zu gestalten. Ähnlich ist es bei Swingerclubs: Da wirkt die Eifersucht stimulierend, weckt das Begehren wieder. Das kann funktionieren, kippt aber oft irgendwann. Dann heißt es: Du bist zu mir nie so zärtlich, schaust mich nie so an wie diese andere Person.