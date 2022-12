Hochzeitsserie – Teil 12 : Es ist so viel mehr als ein Ja-Wort

Sophie sitzt in einem sonnigen WG-Zimmer. Zwanzig Kilometer von ihrer und Dennis’ Wohnung entfernt. Seit fast drei Jahren sind die beiden ein Ehepaar, vor zweieinhalb Monaten ist sie ausgezogen. Eigentlich hatten sie jetzt mit der Kinderplanung beginnen wollen. „Vorletzte Woche habe ich Dennis einen Brief geschrieben“, sagt Sophie. „Ich war so wütend, ich habe ihm gesagt, dass ich einen Mann geheiratet habe und keinen Waschlappen. Dass wir uns versprochen haben, auch durch die schweren Zeiten zusammen zu gehen. Dass wir jetzt nicht aufgeben können bei unserer ersten Krise.“

Sarah Obertreis Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil“. Folgen Ich folge



In der Paartherapie, bei der sich die beiden nun alle zwei Wochen treffen, haben Dennis, 29, und Sophie, 27, eine Art Vertrag aufgesetzt. Drei Monate lang, steht dort, wird Sophie erst mal woanders wohnen. Einmal in der Woche treffen sie sich und gehen auf ein Konzert, Burger essen oder ins Kino. „Um uns zu beweisen, dass wir nicht nur Krise sind“, sagt Sophie. Dennis findet das einerseits gut. Andererseits hat er Angst, dass sie doch wieder in dieses Muster fallen, das in den vergangenen drei Jahren stärker geworden ist.