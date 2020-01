Stadt „Loma Linda“ : Fit und froh bis ins Greisenalter

Auf den ersten Blick gehört Loma Linda zu Kaliforniens unscheinbaren Flecken. Die Stadt östlich von Los Angeles, bei der Entwicklung Ende des 19. Jahrhunderts von Immobilieninvestoren ein wenig zu optimistisch als „Beautiful Hill“ angepriesen, bietet vor den Hochhaustürmen der Loma Linda Universität schlichte Wohnviertel, monotone Ladenzeilen und eher schmucklose Kirchen. Erst bei einem Besuch zeigt sich Loma Lindas Besonderheit. Die Stadt mit fast 9000 Mitgliedern der Kirche der Adventisten des Siebenten Tages ist eine von fünf sogenannten Blauen Zonen, in denen die Menschen überdurchschnittlich lange leben und dabei erstaunlich gesund bleiben. Der amerikanische Autor Dan Buettner hatte die einstige Touristenenklave im Süden der San Bernardino Mountains nach weltweiten Recherchen vor knapp 15 Jahren zur „Blue Zone“ erklärt – gemeinsam mit der griechischen Insel Ikaria, Ogliastra auf Sardinien, Costa Ricas Peninsula Nicoya und der japanischen Inselgruppe Okinawa. „Die Menschen hier leben nicht nur länger, sondern auch besser. Blaue Zonen haben einen höheren Prozentsatz von Über-Hundertjährigen. Menschen in den Achtzigern und Neunzigern bleiben länger rege und leiden seltener an degenerativen Erkrankungen, die in industrialisierten Gesellschaften verbreitet sind“, so Buettner.

Loma Lindas Adventisten leben nicht nur etwa zehn Jahre länger als der Durchschnittsamerikaner: Die Anhänger der protestantischen Freikirche gelten auch als besonders zufrieden und aktiv. Wie Sophia Poulos, 94 Jahre alt und Bewohnerin der Seniorenwohnanlage Linda Valley Villa. Dass der Fahrstuhl schon vor Wochen aufgegeben hat, schreckt die alte Dame nicht. Auch dass Heimleiterin Roni Zuluaga an diesem Wintertag Verzögerungen für die Abnahme des frisch installierten Nachfolgers ankündigt, nimmt sie gelassen. „Ich nutze grundsätzlich die Treppe“, sagt Poulos, als sie die Stufen zu ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss hinaufsteigt. Ihre tägliche Treppenroutine beginnt morgens mit dem Abstieg in den Speisesaal und endet mit dem Aufstieg nach dem Abendessen. Zwischendurch stehen Morgengymnastik, der Gang zur Poststelle und Besuche bei Nachbarn an. „Treppensteigen hält mich fit und beweglich“, sagt Poulos. Gesundheit, meint sie, ist auch eine Frage der Haltung. Und des Glaubens.