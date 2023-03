E s war acht Uhr abends, als Luis Stitzinger und Graham Keene das letzte Lager in knapp 8000 Meter Höhe verließen. Ihr Ziel: der Gipfel des Mount Everest, der höchste Punkt der Erde, 8848 Meter über dem Meer. Sie waren noch keine zwei Stunden unterwegs, da steckten sie hinter zwei Gruppen von Bergsteigern fest, die extrem langsam vorankamen, aber keine Anstalten machten, Schnellere passieren zu lassen. Immer mehr Bergsteiger schlossen auf, die Schlange wuchs, die Stimmung sank, Murren und Schimpfen wurden laut. Als die Gruppen nach mehreren Stunden pausierten, zogen Stitzinger und Keene vorbei. Danach ging es gut voran, bis sich das Spiel weiter oben wiederholte, diesmal mit einem einzelnen Bergsteiger. „Da“, sagt Stitzinger, „sind auch bei mir die Emotionen übergekocht.“ Für größere Gruppen sei es dort nicht immer einfach, andere vorbeizulassen – für einzelne Bergsteiger schon. „Das ist rücksichtslos, pures Ego“, sagt Stitzinger. „Er müsste nur eine Minute warten. So müssen dahinter alle leiden und verlieren viel Zeit.“ Ärgerlich, aber nicht ungewöhnlich am Everest. „Manche Leute denken nur an sich, an das, was für sie am besten ist. Das ist schon befremdlich.“



Der Mount Everest wurde am 29. Mai 1953 zum ersten Mal bestiegen, von dem Neuseeländer Edmund Hillary und dem Sherpa Tenzing Norgay. Der Erfolg wurde auf der ganzen Welt als historische Pioniertat gefeiert. 70 Jahre später ist der Everest für Kritiker wie den Südtiroler Reinhold Messner zur „Touristenattraktion“ geworden, zu einem Berg, der „in Seile und Ketten gelegt“ sei, um möglichst vielen Menschen eine „Piste“ auf den Gipfel zu ebnen. Luxusexzesse im Basislager, Schlangen auf der Aufstiegsroute, Müllberge in der Todeszone, betrügerische Gipfelbilder, überforderte Hobby-Bergsteiger und unterbezahlte Sherpas: Was heute über einen Ort bekannt wird, der einst so unerreichbar schien wie Nord- oder Südpol, klingt oft ernüchternd – und legt nahe, dass das große Abenteuer längst überschattet ist vom großen Geschäft. „Massentourismus, Tod und Ausbeutung am Mount Everest“, so lautet der Untertitel eines aktuellen Buchs des Autors Oliver Schulz. Ist der Everest zum Opfer seines eigenen Reizes geworden, der Verlockung, die er, der Höchste, für viele darstellt? Und warum dann überhaupt noch an den Everest gehen?