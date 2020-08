Bear Grylls über neue Show : „Hart ist gar kein Ausdruck für diese Expedition“

Bear Grylls, geboren als Edward Michael Grylls am 7. Juni 1946 in London, wuchs in Nordirland als Sohn des konservativen Politikers Sir Michael Grylls auf. Schon als Kind lernte er klettern, tauchen und Karate. In seiner Jugend träumte er davon, den Mount Everest zu besteigen. Nach seinem Studium diente er ein paar Jahre in der Armee, bevor er sich im Mai 1998 den Traum von der Everest-Besteigung erfüllte. Seit 15 Jahren steht der Vater dreier Söhne immer wieder für Abenteuer- und Überlebenssendungen vor der Fernsehkamera. Shows wie „Ausgesetzt in der Wildnis“ oder „Bear Grylls: Stars am Limit“ erfreuen sich auch in Deutschland großer Beliebtheit. Seit Freitag, 14. August, ist seine neue Sendung „World’s Toughest Race: Eco Challenge Fiji“ exklusiv bei Amazon Prime zu sehen. Wir führten aus diesem Anlass ein Videointerview mit ihm. Dass er sich dabei in der freien Natur befand, versteht sich von selbst: auf einer Wiese sitzen, wehte ihm britischer Küstenwind um die Nase, während im Hintergrund immer wieder sein Hund durchs Bild lief.

Mr. Grylls, die Liste der Fernsehsendungen, an denen Sie beteiligt waren und sind, ist beeindruckend lang. Aber offensichtlich musste es noch eine weitere sein, wie „World’s Toughest Race: Eco Challenge Fiji“ zeigt, nicht wahr?

Mark Burnett, einer der erstaunlichsten Fernsehproduzenten der Geschichte, ist ein guter Freund von mir, und er hatte schon lange vor, seine frühere Sendung „Eco-Challenge“ neu aufzulegen. Ihm schwebte ein Expeditionsabenteuer vor, das in Sachen Größe und Ambitionen alles in den Schatten stellt. Da konnte ich natürlich nicht widerstehen, als er mich mit dabeihaben wollte.

In der Show treten 66 Teams gegeneinander an und müssen auf der elftägigen Expedition zu Land und zu Wasser eine echte harte Tour hinter sich bringen. Haben Sie selbst sich dieser Herausforderung vorab auch mal gestellt?

Sagen wir es mal so: als Produktionsteam haben wir natürlich die komplette Strecke ausprobiert. Wenn auch vielleicht nicht jeder jeden Abschnitt. Dass das eine verdammt schwierige Angelegenheit ist, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Schluchten, riesige Wasserfälle, Höhenzüge, dichte Regenwälder, meilenweiter Sumpf, Flüsse, der Ozean – da war wirklich alles geboten. Hart ist gar kein Ausdruck für diese Expedition.

Sie sagen das mit einem Strahlen im Gesicht, aber die Teilnehmer leiden ganz schön in dieser Sendung. Warum sollte man sich das überhaupt angucken?

Klar, die Teams haben elf Tage lang keine Pause, müssen Tag und Nacht kämpfen, sind müde und hungrig und Blasen sind oft noch die harmlosesten Verletzungen. Aber ich finde es unglaublich inspirierend, Menschen dabei zuzusehen, wie sie solche Widrigkeiten überwinden. Es ist einfach eine beeindruckende Leistung, das „World’s Toughest Race“ zu überstehen, egal ob man Erster oder Letzter wird. Ganz besonders natürlich, wenn man bedenkt, was einige der Kandidatinnen und Kandidaten im Leben schon hinter sich haben. Bei uns machen Krebsüberlebende genauso mit wie Veteranen oder Menschen mit Behinderungen. Das sind ganz besondere Lebensgeschichten und zwischenmenschliche Beziehung, die wir da in der Sendung zeigen. Nicht zuletzt aktuell, wo die Welt doch Inspiration dringend gebrauchen kann, kommt sie deswegen genau zur richtigen Zeit.

Aber könnte man nicht auch inspirieren und rührende Geschichten erzählen, ohne gleichzeitig das Leiden und Scheitern in Szene zu setzen?