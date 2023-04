Auf Zuschauer wirken Profimusiker beeindruckend sicher an ihrem Instrument. Nicht wenige von ihnen leiden aber unter Auftrittsangst. Gegen die kann man etwas tun – bereits an der Hochschule.

Martha Argerich, die Grande Dame am Flügel, ist vor Auftritten sehr nervös. Auf der Bühne merkt man ihr das nicht an. Bild: EPA

Martha Argerich ist eine Klaviervirtuosin. Wer das Privileg hat, der heute 81-Jährigen bei einem ihrer immer noch zahlreichen Auftritte zuzuschauen, scheint eine in sich ruhende, über alle Zweifel erhabene Pianistin zu erleben. Ab dem Moment, an dem sie auf einer der internationalen Bühnen an einem Flügel Platz nimmt, stimmt das wohl auch; an ihrem Instrument fühlt sie sich sicher. Aber zuvor, beim Warten auf den Auftritt, empfindet sie mitunter Panik.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Eine ihrer Töchter, Stéphanie Argerich, hat vor zehn Jahren einen Dokumentarfilm über die berühmte Mutter gedreht. In „Bloody Daughter“ erzählt sie zum einen davon, wie oft die Mutter vor Auftritten Unterstützung bei ihren Töchtern sucht – in einer für die Geforderten erschöpfenden Art und Weise. „Doch dann sitzt sie da am Flügel, stark, präsent, und bringt den Saal zum Einstürzen“, sagt Stéphanie. Zum anderen sieht man im Film eine Szene, in der Martha Argerich mit ihrem langjährigen Manager grantelt. Sie sagt: „Ich bin un­heimlich nervös“, er entgegnet: „Das bist du immer, wenn du Beethoven spielst.“ Sie wehrt ab, sagt: „Das Problem liegt tiefer. Ich muss etwas dagegen tun. Ich werde traurig, depressiv, ich kann mein Leben gar nicht mehr genießen. Ich lache nicht genug.“ Nach dem Auftritt sieht man sie entspannt und glücklich mit ihren Bewunderern.