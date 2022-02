Sagen Sie mal, Frau Doktor : Kann man das Altern des Körpers aufhalten?

Aktualisiert am

Was ist dran am „Anti-Aging“? Altern kann man nicht aufhalten, aber es gibt Möglichkeiten um entgegenzuwirken. Zum Beispiel durch die richtige Ernährung.

Menschen, die in soziale Gefüge eingebunden sind, le­ben länger und gesünder. Nur wer sich selbst mag, wird auch von anderen ge­mocht und kann andere richtig mögen. Bild: dpa

Auch wenn es Sie vielleicht erst einmal überrascht: „Anti-Aging“ ist eigentlich nicht das, wonach wir uns sehnen. Ich vermute, auch die Frage zielt nicht darauf. Denn dass jeder altert, damit müssen wir uns abfinden. Es ist der Gang der Dinge, genauer gesagt, der Biologie. Was wir wirklich vom Anti-Aging wollen: Lebensqualität, Gesundheit und Vitalität möglichst lange aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Ein ganzer Wissenschaftszweig, die Bio-Gerontologie, versucht herauszufinden, was jeder von uns dazu für sich selbst tun kann. Denn dass unser Lebensstil, unsere individuellen Lebens- und Ernährungsgewohnheiten dabei eine wichtige Rolle spielen, ist lange wissenschaftlich bewiesen.

Unsere Körperzellen teilen sich im Laufe unseres Lebens etwa fünfzig- bis siebzigmal. Dann sind die Telomere aufgebraucht – die sitzen wie die Hülsen an den Enden von Schnürsenkeln auf unseren Chromosomen und gelten als biologische Uhr der Körperzelle: Bei jeder Zellteilung verkürzen sie sich weiter. Am Ende stirbt die Zelle ab, geht in den programmierten Zelltod über und stört nicht weiter. Einige Zellen sterben je­doch nicht ab, sie wandeln sich zu ag­gressiven Greisenzellen, auch Zombie-Zellen genannt. Sie teilen sich nicht mehr, setzten aber Entzündungsstoffe und anderen Müll frei.