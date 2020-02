Nach Rückkehr aus Mailand : Ich halte meine Privat-Quarantäne aufrecht

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Am Dienstagabend ändert sich mein Gefühl. Eilmeldung: Ein junger Mann aus Baden-Württemberg ist positiv auf das Virus getestet worden ist. Nach einem Besuch in Mailand. Seitdem beschäftigt mich das Thema. Ich verfolge die Nachrichten, google Virologen-Interviews, schaue live die Pressekonferenzen des Robert-Koch-Instituts und höre im Radio ein Interview mit einem Vertreter des Gesundheitsamts, der sagt: Alles nicht so schlimm! Die klassische Grippe sei schlimmer. Das sind die Momente, in denen ich mir hysterisch vorkomme. Auch nach dem Anruf bei der Hotline des Frankfurter Gesundheitsamtes:

„Ich komme gerade aus Mailand, einem Risikogebiet. Was soll ich tun?“

„Mailand ist kein Risikogebiet“, werde ich belehrt, „nur die Städte im Südosten von Mailand.“

„Soll ich arbeiten gehen?“

„Natürlich! Waschen Sie sich zur Sicherheit oft die Hände und vermeiden Sie Umarmungen.“

„Soll ich mich vorsorglich testen lassen?“

„Nein, nur wenn Sie Symptome haben.“

Ich bin verunsichert, komme mir etwas lächerlich vor – und bleibe trotzdem im Homeoffice. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit gering, sich angesteckt zu haben. Aber dachte das der junge Mann aus Baden-Württemberg nicht auch? Und wenn ich doch das Virus habe, finde ich die Vorstellung schlimm, dass alle meine Kollegen in Quarantäne müssten. Nicht nur die aus meiner Redaktion, sondern die, die nach mir in der Teeküche einen Kaffee geholt oder die gleiche Türklinke angefasst haben. Und wer weiß das dann überhaupt noch? Heißt es nicht, man sei ansteckend, bevor die Symptome kommen? Oder dass manche überhaupt keine Symptome entwickelten, aber trotzdem ansteckend seien? Oder dass man alles eigentlich gar nicht so genau weiß.

Ich habe deshalb eine Geburtstagseinladung abgesagt und bleibe, so weit es geht, in der Wohnung. Auch wenn die Experten der Gesundheitsämter denken, man müsste nicht präventiv handeln: Ich halte meine Privat-Quarantäne aufrecht. Vorerst. Wenn der Ernstfall eintreten sollte, ist die „fieberhafte Suche nach Kontaktpersonen“ bei mir zumindest schnell beendet. Andererseits ist meine Privat-Quarantäne vielleicht schon bald sinnlos, denn so wie es aussieht, gibt es in Deutschland so viele neue Corona-Fälle, dass die Rückkehrer aus Norditalien jetzt da sind, wo sie herkommen: im Ansteckungsgebiet.