Angst vor Ablehnung : Komme ich eigentlich gut bei anderen an?

Dass irgendetwas mit ihm überhaupt nicht stimmte, begriff Christian Schreiber vor neun Jahren. Es war ein sonniger Tag im Herbst, sein dreijähriger Sohn hatte Schreibers Geduld gerade mal wieder deutlich überstrapaziert, und er hob die Hand, um den Jungen zu schlagen. Doch in dem Moment kam seine Frau dazu, fasste ihn an der Schulter und sagte: „So geht es nicht weiter mit dir.“ Ein schlimmer Moment der Selbsterkenntnis sei das für ihn gewesen, sagt Schreiber. Denn ihm wurde plötzlich klar: Ich muss mein Leben wieder in den Griff bekommen.

Was war geschehen? Ein paar Monate zuvor war Schreiber, angestellter Tischlermeister und damals 37, in seiner Firma beruflich aufgestiegen. Er hatte nun 16 Mitarbeiter – und fühlte sich dadurch unverhältnismäßig stark gestresst. „Wie ein Motor, der falsch eingestellt ist und deswegen total viel Sprit verbraucht, obwohl er die gleiche Leistung mit viel weniger Sprit bringen könnte“, sagt er. Er kam nicht mehr zur Ruhe, schlief schlecht, war extrem dünnhäutig. Nach dem Vorfall mit seinem Sohn ging er zu seiner Chefin und erklärte ihr, dass er Hilfe brauche. Sie sagte zu ihm: „Du hast einen Burn-out.“ Aber er schüttelte den Kopf. „Ich ahnte, dass es etwas anderes war: Dinge, die sich in meinem Unterbewusstsein abspielten.“