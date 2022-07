Betreuer auf Klassenfahrt : Schule fürs Leben

Aktualisiert am

Spielen und helfen, anführen und bremsen, schlichten und trösten: Als Aushilfsbetreuer eine Klassenfahrt zu begleiten, das ist ein Abenteuer. Die Tage im Spessart sind für die Erwachsenen so aufregend wie für die Kinder.

Beim Wandern ist es gar nicht so leicht, den richtigen Weg zu finden. Bild: Foto Alex Westhoff

„Warum hat der Spüldienst die Tische nicht abgewischt?“ – „Bilal blutet!“ – „Wir haben ein Geisterhaus im Wald gefunden, da muss jemand gefangen gehalten worden sein!“ Äh, wie bitte, Moment mal. Nicht alle gleichzeitig. Wer blutet? „Hilfe, eine Biene ist ins Mädchenzimmer geflogen.“ Oh, das hat natürlich Priorität. War natürlich nur ein Scherz, Emmanouela. Macht schon mal die Fenster auf, vielleicht findet die Biene ja von selbst wieder hinaus, ich komme gleich. Wo ist Bilal? Dass ich wirklich auf Klassenfahrt gehe, habe ich erst bei der Abfahrt am Montagmorgen so richtig kapiert. Drinnen im Bus, als ich vorne sitze, wo Lehrer und Betreuer halt sitzen – und hinauswinke.

Und nicht draußen auf dem Trottoir stehe und mit den anderen Eltern hineinwinke. Fünf Tage Klassenfahrt, die erste überhaupt. Fünf Tage allein weg von daheim, eine Premiere im Leben für die meisten Schülerinnen und Schüler der 4a. Und auch für mich, der fünf Tage nicht mehr nur Vater eines Schülers, sondern Betreuer der ganzen Klasse ist, neben der Klassenlehrerin. Die benötigt für 24 Kinder noch eine zweite Aufsichtskraft, will aber für die Fahrt das Kollegium der Frankfurter Grundschule nicht noch weiter ausdünnen.

Zur-Vorsicht-Aufrufer und Beide-Augen-Zudrücker

Ich sitze also vorne im Bus, spüre die Vibes und die Spannung der 4a und der ebenfalls mitreisenden 4b im Rücken – und habe null Vorstellungsvermögen davon, dass es fünf Tage werden als Ansprechpartner und Geheimnisbewahrer, Nachtwächter und Schiedsrichter, Wanderführer und Medizinmann, Packesel und Küchenhilfe, Spielpartner und Sportkamerad, Antreiber und Bremser, Tröster und Kammerjäger. Fünf Tage, in denen es hier mal Heimweh mit Worten zu lindern und dort mal eine Zecke vom Gesäß eines Jungen zu entfernen gilt. Fünf Tage als Zur-Vorsicht-Aufrufender und als Beide-Augen-Zudrückender, als ständiger Aufsichtspflichtiger und vor allem: als Staunender.

Ich erkenne erst jetzt richtig, wie die Grundschule unsere Kinder zusammenschweißt. Wie eingespielt und vertraut sie nach vier gemeinsamen Jahren im Klassenverband sind. Wie Konflikte natürlich aufploppen und auch mal geschürt werden, dann aber doch abgefedert werden von einer Gruppendynamik, in der manche Stimmen tönen, andere verstummen, manche die Macht zum Machtwort haben und andere nicht. In der Streit meist oberflächlich und frei von verletzender Häme bleibt, weil die Klassenkameraden sich letztlich doch aufeinander verlassen können.

Kinder im Ausnahmezustand

Grundschule ist nicht nur Mathe, Deutsch, Sachunterricht und Co., sondern ein Fitmacher und Ermöglicher, ein liebenswerter, gemeinschaftlicher Kokon, der dennoch auf das Leben da draußen vorbereitet. „Nicht auf den Sitz pinkeln“, lautet eine Regel, die sich die Kinder der 4a vorher selbst gegeben und festgehalten haben beim Thema „Busfahrt“. Sie scheint auf jeden Fall beherzigt worden zu sein. Obwohl die lange aufgestaute und nur zum Teil zu unterdrückende Aufregung noch mal anschwillt, als sich die Schranke zum Frankfurter Schullandheim Wegscheide hebt – und der Bus hinter drei anderen zum Stehen kommt.