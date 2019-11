Keanu Reeves als Arm-Candy : Künstlerin Alexandra Grant mit Hollywood-Schauspieler gesehen

Ein Bild vom roten Teppich in Los Angeles bringt die sozialen Medien in Aufruhr: Künstlerin Alexandra Grant hat Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves als Arm-Candy dabei.

Ein kleines Erdbeben ging durch die sozialen Medien, als Alexandra Grant am Samstag zur Gala des Los Angeles County Museum of Art erschien: Als Arm-Candy hatte sie den Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves dabei. Der Künstlerin, die bereits 2007 im Museum of Contemporary Arts in Los Angeles ihre erste Einzelausstellung hatte, scheint es ernst zu sein, denn ihr Partner ist dafür bekannt, dass er nur sehr ungern Informationen über sein Privatleben an die Öffentlichkeit gelangen lässt. Nun hielten die beiden sogar vor den Paparazzi Händchen.

Grant verbindet mit Reeves eine langjährige Freundschaft, die sich auch in ihrer Kunst wiederfand. Sie traf Reeves vor zehn Jahren bei einer Dinnerparty. Beide arbeiteten danach an zwei Kunstbüchern zusammen. Für „Ode to Happiness“ (2011) versuchte sich der Schauspieler zum ersten Mal als Autor und steuerte die Texte für das Buch bei. 2016 erschien die zweite Zusammenarbeit „Shadows“, die, wie schon das erste Buch, vom renommierten deutschen Kunstbuchverlag Steidl herausgegeben wurde.

Die bekennende Feministin Grant, die sich in ihren Werken mit der französischen Feministin Hélène Cixous, den Theorien von Sigmund Freud und zuletzt mit der griechischen Mythologie (siehe Instagram-Bild) auseinander setzt, scheint sich nun auf eine Beziehung zu einem Schauspieler eingelassen zu haben, der stark genug für sie ist. Reeves ist einer der wenigen Hollywood-Stars, der in keine Skandale verwickelt war. In Interviews ist er höflich und zurückhaltend (wie er bei der Vorstellung seines Films „John Wick 3“ in Berlin im Mai 2019 bewies), die wenigen privaten Details, die an die Öffentlichkeit gelangten, waren dramatisch: Seine langjährige Freundin Jennifer Syme verlor 1999 das gemeinsame Kind im achten Monat, die Beziehung zerbrach darüber. Zwei Jahre später starb sie bei einem Autounfall.

Die Künstlerin Grant verbindet mit dem Schauspieler nicht nur, dass sie beide in ihrer Jugend viel durch die Welt reisten: Sie wuchs als Tochter eines schottischen Geologieprofessors und einer amerikanischen Diplomatin unter anderem in Mexiko und Frankreich auf, er ist in Beirut geboren als Sohn einer britischen Kostümdesignerin und eines hawaiianischen Künstlers und verbrachte seine Kindheit in Australien und Kanada. Sowohl Grant als auch Reeves engagieren sich in sozialen Projekten und haben ihre künstlerischer Zusammenarbeit 2017 auf das kleine Buchunternehmen X Artists‘ Books ausgeweitet. So glücklich wie das Paar am Samstag auf dem roten Teppich wirkte, könnte es nicht die letzte künstlerische Zusammenarbeit der beiden gewesen sein.