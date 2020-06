Aesop-Chefin Suzanne Santos : „Für die Gesichtspflege reichen 15 Sekunden“

Suzanne Santos sieht entspannt aus. Das ist nach Wochen im Homeoffice keine Selbstverständlichkeit, wie wir beim morgendlichen Blick in den Spiegel derzeit leider selbst feststellen müssen. Santos, um die sechzig Jahre alt, ist seit 33 Jahren der kreative Kopf hinter der australischen Beauty-Marke Aesop. In Deutschland unterhält diese zwölf Läden. Während des Videotelefonats sitzt Santos vor großen Fenstern. Draußen Bäume, durch die die Sonne über Melbourne langsam untergeht und im Laufe des Gesprächs ihr Gesicht in orangegelbes Licht taucht. Den Teint lässt das noch unverschämter strahlen, dazu massiert Santos in aller Ruhe Handcreme in die Haut. Man möchte kaum glauben, dass sie wie alle anderen gerade zwei Monate Selbstquarantäne und Krise hinter sich hat.

Frau Santos, Sie sehen erholt aus.