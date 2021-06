Wie durchbricht man Routinen? Ich habe mir gerade erst für eine Pause in der Küche Schokolade geholt . . .

Sie könnten sich selbst feste Regeln für Ihre „Schwachpunkte“ geben, an die Sie sich dann konsequent halten: Wer gerne im Büro snackt, kann sich zum Beispiel vornehmen, wirklich nur drei Mahlzeiten am Tag zu essen und auf Snacks grundsätzlich zu verzichten.

Oder ich esse Karotten und Äpfel?

Das geht auch. Wenn das ein Schokocroissant ersetzt, haben Sie schnell 200, 300 Kalorien eingespart.

Was, wenn ich vor der Pandemie schon einen erhöhten BMI hatte und jetzt noch mal sieben Kilo drauf?

Auch das kommt auf den Einzelfall an: Was kann ein Mensch im Alltag umsetzen? Eine Formula-Diät kann man – nach Rücksprache mit einem Arzt – auch acht oder zwölf Wochen machen, da verlieren Sie etwa 13 oder 18 Kilo. Das schafft man relativ gut, weil nach zwei, drei Tagen der Hunger verschwindet. Wenn so viel Fett abgebaut wird, entstehen Ketonkörper, die den Appetit dämpfen. Das Problem kommt, wenn man hinterher wieder den Weg in eine normale Ernährung finden muss.

Was spricht dagegen, das ein oder andere Kilo zusätzlich willkommen zu heißen, anstatt sich nach dieser harten Zeit zu bestrafen? Dieser Schlankheitswahn macht doch irre.

Sie haben nicht ganz unrecht. Aber Gewicht ist eine wichtige Einflussgröße für viele Körperfunktionen. Wenn Sie eine Woche mit einem Zehn-Kilo-Rucksack herumlaufen würden, würden Sie merken, wie sehr das nervt und stört. Wir empfehlen deshalb, schon von einem BMI von 25 an wachsam zu sein oder ein bisschen abzunehmen. Es ist leichter, eine Gewichtszunahme zu vermeiden, als wieder abzunehmen, wenn man adipös ist. Ich hoffe, unsere Ergebnisse sind ein Anstoß, sich zu fragen: Habe ich zugenommen? Was habe ich vielleicht nicht so gut gemacht? Und wie mache ich jetzt sinnvoll weiter, um meinen Körper zu schützen, zu stärken und trotzdem gut zu leben?

Gut für die Bikinifigur wäre es ­natürlich schon . . .

Wenn das die Motivation stärkt, um etwas für sein Gewicht und die eigene Gesundheit zu tun – meinetwegen.

Knüpfen Sie gesellschaftspolitische Forderungen an Ihre Ergebnisse?

Ich würde mir insgesamt mehr Präventionskultur wünschen. Im Bundestag ­sitzen genug Menschen mit Gewichtsproblemen und Diabetes, die Grund hätten, sich um dieses Thema zu kümmern. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der die Industrie gnadenlos Werbung machen und uns zu einem Verhalten verführen darf, von dem wir alle wissen, dass es gesundheitsschädlich ist. Regelungen, was Werbung oder die Kennzeichnung von Lebensmitteln angeht, wären sehr sinnvoll.