Tipps zum Jahreswechsel : 15 Ideen für ein Silvester mit Kindern

Silvesterparties wie hier in Berlin wird es durch die Corona-Pandemie nicht geben. Umso wichtiger sind kreative Ideen wie man Silvester trotzdem schön feiern kann. Bild: dpa

An Silvester steht vielen Familien ein langer Abend ohne Böllerei bevor. Wie bringt man die Zeit rum? Was spielt man zusammen? Wer kocht was? Wir haben 15 Ideen, damit keine Langeweile aufkommt.